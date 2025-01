PAT divulga 185 vagas de EMPREGO nesta sexta-feira (17)

185 Vagas distribuídas em 73 ocupações

AJUDANTE DE ARMAZÉM (8116125): Organizar o armazém, separar e conferir pedidos, fazer carregamento, entre outros. Desejável experiência em logística, expedição, etc. Candidatos fora de Mogi Guaçu, possuir CNH meios próprios para chegar na empresa, pois auxilio combustível só é dado para quem possui CNH, que pode ser A ou B. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (8102473): Auxiliar o montador de estruturas metálicas e solda. Diferencial que possua conhecimento na função, porém não é exigida experiência. Disponibilidade para viajar. Trabalho em altura. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE DE ESTRUTURAS METÁLICAS (8112408): Auxiliar na organização e preparação de materiais, ferramentas e equipamentos necessários para montagem das estruturas, seguir orientações e normas de segurança, bem como utilização correta de EPI’s. ter disponibilidade de viagens. Não exige experiência, mas será um diferencial. Empresa oferece fretado e alimentação. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AJUDANTE GERAL (PÁTIO/CARGA) 8112206: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Ajudar na separação de material aço e sacarias, descarga de material nos clientes. Zelar pela limpeza do pátio. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. APONTADOR DE OBRAS (8133210): Experiência na função. Informática básica. Conhecimento em rotinas administrativas/obras, disponibilidade para ficar alojado em outras cidades. Técnico em edificações ou cursando nível superior em Engenharia Civil será um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B ASSISTENTE DE VENDAS (8122296): Exercer a função de assistente de loja; será um diferencial ter experiência com vendas e atendimento ao cliente. Não é obrigatório comprovação em carteira. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. Empresa oferece alimentação, vale transporte e desconto em loja. ATENDENTE DE RESTAURANTE (8113566): Atendimento aos clientes, respeitando as normas de cortesia, educação, etiqueta e o manual de boas práticas de segurança e manipulação alimentar, visando cumprir com as metas estabelecidas de vendas. Organização e limpeza do setor, garantia de padrões e qualidades da marca. Ter comprometimento, agilidade, trabalho em equipe, ser organizado e proativo. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8125071): Conhecimento em pacote office, elaboração de planilhas, atendimento telefônico, habilidade em organização, boa comunicação. Diferencial técnico em logística/Administração. Experiência em carteira. Vaga sexo indiferente. Ensino superior/técnico. CNH: AB. Empresa oferece vale alimentação, ajuda de custo, plano odontológico e seguro de vida. AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (8130141): Não é necessário experiência, diferencial conhecimento em ponte rolante e medidas de paquímetro. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE LABORATÓRIO (8128201): Necessário estar com CRQ ativo. Profissional irá monitorar ordens de produção, fichas de análise, lançamento de informações no sistema, recebimento, conferência e armazenamento de mercadorias, gerar solicitação de compra, preparo e envio de amostras/produtos, calibração de equipamentos, auxílio em análises, elaboração de relatórios. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo / Técnico em Química. CNH: AB AUXILIAR DE LIMPEZA (8123892): Responsável pela limpeza no prédio administrativo. Lavagem de banheiros, e vestiários. Experiência com limpeza em empresas e fábrica será considerado um diferencial. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE LIMPEZA (8112253): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Zelar pela limpeza da empresa e fazer café. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE LOGÍSTICA (8125514): Organiza o depósito para facilitar a movimentação dos itens armazenados e á armazenar, preservando o estoque limpo e organizado. Efetua enlonamento de caminhões, auxilia na carga e descarga de caminhões. Vaga sexo indiferente. Experiência na função. Ensino fundamental completo. Empresa oferece Unimed e OdontoPrev. AUXILIAR DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA (8112754): familiaridade com ferramentas e elétrica, função exige força. Vaga masculina, ensino médio completo. CNH: B. AUXILIAR DE MARCENEIRO (8108649): Auxiliar no acabamento e montagem de móveis planejados. Desejável 3 meses de experiência na função. Vaga sexo indiferente. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE PEDREIRO (8131453): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. AUXILIAR DE PEDREIRO (8115080): Carrega e descarrega materiais de construção, preparar canteiros de obras e limpa área de trabalho. Experiência em construção civil. Empresa oferece refeição no local, transporte e cesta básica. Vaga masculina, ensino fundamental completo. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (8128138): Efetuar carga e descarga das mercadorias, organização e seleção das mercadorias com identificação do lote, fornecedor e data de entrada. Auxiliar na embalagem de produto e habilidade para limpeza e organização do local de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE PRODUÇÃO (8095682): Experiência em produção e máquinas de corte, de preferência com conhecimento em pallets. Desejável veículo próprio (carro ou moto), para chegar ao local de trabalho. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB AUXILIAR DE PRODUÇÃO NO MANUSEIO DE ALIMENTOS (8113748): Garantir a qualidade em manipulação de produtos, garantir limpeza do setor e equipamentos, auxiliar na preparação de frituras, assados, saladas, pratos e buffet. Realizar gestão de padrão e qualidade da marca. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE RESTAURANTE (8114360): Auxiliar na preparação e montagem da lanchonete, padaria e buffet. Abastecimento de bebidas, vitrines e mercadorias. Garantir limpeza do setor e equipamentos. Garantir qualidade na manipulação de alimentos. Limpar mesas e cadeiras, auxiliar na lavagem de louças. Garantir gestão e qualidade e qualidade da marca. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (8123851): Responsável pela limpeza pós-obra. Esta atividade requer uso de força física e alto empenho. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR EM ELETROMECÂNICA (8131208): Efetuar manutenção eletromecânica em motores elétricos e em equipamentos industriais. Conhecimento em grandezas elétricas, medições de isolação e medidas em geral com multímetro. Conhecimento em mecânica, metrologia e interpretação de desenhos técnicos, montagem e ajustagem. Vaga masculina. Ensino médio completo. BORRACHEIRO (8133037): Experiência em serviços de montagem e desmontagem de pneus, calibragem e consertos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. BORRACHEIRO (8117617): Responsável pela montagem e desmontagem de pneus de caminhões e máquinas. Alinhamento de rodas raiadas, conserto em pneus e câmaras. Outras atividades do departamento. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB CALDEIREIRO (8108402): Vaga para trabalhar me Itapira, temporária – 90 dias. Domínio em estrutura metálica, conhecimento em desenho técnico, experiência na fabricação, montagem e reparos de grandes recipientes de estrutura metálica, como reservatórios e outros recipientes de chapa de aço, recortar, modelar e trabalhar barras perfiladas de material ferroso. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Contratação imediata, urgente. CALDEIREIRO (8132762): Efetuar leitura e interpretação de desenho e experiência prática. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB CARPINTEIRO (8115031): Efetuar serviços de carpintaria em geral. Necessária experiência de 06 meses na função com comprovação em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. COSTUREIRA (8125475): Conhecimento básico em costura (qualquer tipo de máquina). Vaga feminina. Ensino fundamental completo. COSTUREIRA GERAL (8128990): Vaga para trabalhar na cidade de Mogi Mirim. Experiência na função de costureira. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. COSTUREIRA GERAL (8131711): Conhecimento em interlock, overlock e reta industrial, ser comprometida e organizada. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. Empresa oferece vale alimentação de R$350,00 reais após 3 meses de experiência. COSTUREIRA INDUSTRIAL (8131690): Necessária prática com máquina reta e overloque. Confecção de fantoches educacionais. Trabalho de segunda a sexta-feira, das 07h às 17h. Vaga feminina. Escolaridade indiferente. COZINHEIRO (A) GERAL (8106873): Experiência na função comprovada. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. EMPREGADA DOMÉSTICA (8120991): Exercer a função de empregada doméstica, fazer todos os afazeres menos cozinhar. Experiência na função. Vaga feminina. Escolaridade não exigida. INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA (8015394): Experiência e conhecimento em produtos eletrônicos, instalar sistemas de segurança, como alarmes, cerca elétrica, circuito fechado de TV e controle de acesso, portão eletrônico e câmeras. Vaga sexo masculino. Ensino médio completo. CNH: B. INSTALADOR DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (8133182): Trabalhar como instalador e reparador de TV por assinatura. Não necessita de conhecimento, a empresa disponibiliza treinamento. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. Empresa oferece benefícios: Vale refeição ou alimentação, vale transporte (durante o treinamento), carro, celular, assistência odontológica e médica. LAVADOR DE VEÍCULOS (8117539): Atua com lavagem e secagem de veículos, aplicação de produtos, higienização e polimento dos mesmos. Possuir meios próprios para chegar ao local de trabalho. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB LAVADOR/MANOBRISTA (8103143): Responsável pela lavagem de ônibus, micro-ônibus e vans. Lavagem com vap e escovão, polimento e lubrificação. Realizar manobra de veículos no pátio. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D LÍDER DE ESTRUTURAS METÁLICAS (8108552): Vaga para trabalhar em Itapira, temporária – 90 dias. Domínio em estrutura metálica, conhecimento em desenho técnico. Responsável por coordenar equipes nas atividades, distribuindo e acompanhando o desenvolvimento das tarefas desde a implementação, manutenção e conclusão delas. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Contratação imediata, urgente. LÍDER DE LIMPEZA (8111117): Experiência em limpeza, liderança e gestão de equipe. Sexo e escolaridade indiferentes para a vaga. LÍDER DE RESTAURANTE (8113847): Supervisionar as operações e processos do negócio, acompanhando a realização das etapas em seu turno, atendimento, produtividade e orientação da equipe com relação aos padrões e procedimentos exigidos pela empresa. Assegurar o plano diário de vendas, através do planejamento e distribuição de metas para equipe. Elaboração plano de escalas, análise do histórico de vendas, posicionamentos nos setores, distribuição de atividades e aplicação de ações corretivas quando necessário. Demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. MARCENEIRO (8108740): Atuar como meio oficial de marcenaria. Necessário experiência com móveis planejados. Vaga masculina. MECÂNICO DE CARRETA (8117705): Planeja e executa serviços de manutenção preventiva e corretiva. Demais atividades do setor. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB MECÂNICO DE LINHA PESADA (8133157): Experiência comprovada em serviços de manutenção corretiva e preventiva de caminhões, máquinas e demais veículos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH:D MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL (8116295): Vaga para trabalhar em Itapira, temporária – 90 dias podendo ser efetivada: Responsável por realizar a manutenção preventiva e corretiva em máquinas, equipamentos e instalações industriais. Também pode ser encarregado de montar, instalar e ajustar. Contratação imediata. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO (8112796): Realizar a instalação, limpeza e reparo de sistemas de ar-condicionado. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. MONTADOR DE CALDEIRA (8127119): Atuar na fabricação de peças e equipamentos em geral, lixar, dobrar chapas de ferro e aço para peças e equipamentos em soldas básicas. 2 anos de experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio. Empresa oferece refeição no local. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (8102220): Experiência como montador e trabalho em altura. Disponibilidade para viajar. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (8107258): Vaga para trabalhar em Itapira, temporária – 90 dias. Experiência em montagem, desmontagem e instalação de estruturas metálicas: mão francesa, escadas, telhas, mezanino e tubulação de rede de incêndio etc. Cobertura e fechamento metálico. Vaga urgente, para início imediato. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. MOTOBOY (8132914): Responsável pela entrega e instalação de baterias. Experiência como motoboy será um diferencial. Conhecimentos básicos de mecânica, especialmente sobre baterias automotivas. Pontualidade, organização e proatividade. Idade mínima 25 anos. Boa comunicação e habilidade para lida com o público. CNH válida. Vaga masculina. CNH: A MOTORISTA DE CAMINHÃO (8131319): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim: Efetuar entrega para clientes na região com o caminhão da empresa, ajudar na carga e descarga de materiais. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: D MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK (8132978): Necessário que possua experiência comprovada em carteira como motorista preferencialmente como caçamba. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: D. Empresa oferece benefícios: cesta básica, seguro de vida, plano de saúde optativo, ajuda de custo em R$. MOTORISTA DE CARRETA (8133101): Necessário experiência comprovada em carteira como motorista carreteiro. Disponibilidade em ficar alojado em outras cidades. Residir em Mogi Guaçu. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E. Empresa oferece benefícios: cesta básica, seguro de vida, plano saúde optativo, ajuda de custo em R$. MOTORISTA VEÍCULO SEMI-PESADO (8128708): Operação de caminhão rollon, basculante e poliguindaste. Turno 6×2. Disponibilidade para turnos. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: D ou E. OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS (8127182): Atuar no setor de solda, executar serviços gerais, auxiliar de produção, auxiliar os operadores de máquinas, etiquetam, embalam os produtos. Conhecimento com lixadeira. 1 ano de experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio. Empresa oferece refeição no local. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8128275): Profissional responsável por manusear, transportar, movimentar e armazenar cargas, materiais e produtos preestabelecidos pela empresa, por meio da condução de empilhadeira. Além disso, é sua função zelar pelas condições desse transporte, garantindo seu uso com segurança. Necessário curso de operador de Empilhadeira. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: B OPERADOR DE EMPILHADEIRAS (8131350): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Experiência em empilhadeira a diesel e com cargas pesadas, não só bag. Carregar e descarregar caminhões, realizar movimentação das máquinas pelo galpão e pelo complexo. Preencher check list das máquinas antes e depois de operá-las. Empresa oferece cesta básica e vale transporte. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B. OPERADOR DE MÁQUINAS (8116634): Curso de Desenho técnico, mecânico e metrologia. Irá operar em retífica, freza e torno convencional. Operar serra. Vaga masculina. Ensino médio completo. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (8125307): Movimentar e armazenar o produto acabado, insumos e paletes de maneira segura, conforme especificações solicitadas nos procedimentos operacionais. Conservação e cuidados especiais com os equipamentos. Limpeza e organização da área. Necessário experiência comprovada de 01 ano na função. Vaga sexo indiferente. Ensino fundamental completo. CNH: B. Empresa oferece Unimed e OdontoPrev. PEDREIRO (8120905): Ampla experiência em construção civil, serviços de alvenaria, reboco fino , concretagem de base, estruturas de concreto e pisos, assentamento de porcelanato e revestimentos cerâmicos, acabamento em geral. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. Empresa oferece transporte, alimentação no local, seguro de vida em grupo. PEDREIRO E AZULEJISTA (8131407): Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PINTOR ELETROSTÁTICO (8115875): Necessária experiência com pintura eletrostática. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. PONTISTA PARA AÇO INDUSTRIAL (8112165): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Receber e conferir material do aço industrial, conferir saída de materiais, conferência de estoque diário, suporte para aço civil. Necessário experiência com ponte rolante. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: B PRODUTOR DE ESPÉCIES FRUTIFERAS/ AJUDANTE DE PRODUÇÃO (8123119): Auxiliar de produção de citrus. Levantar e virar caixas, exige força física. Candidato precisa ter meio de locomoção (moto ou carro). Não exige experiência. Não exige escolaridade. Vaga masculina. Empresa oferece cesta básica, cartão benefícios e seguro de vida. SELECIONADOR E EMBALADOR DE COLHEITAS (8123877): Embalar frutos em caixas. Não exige experiência. Candidato precisa ter meio de locomoção (moto ou carro), empresa oferece cesta básica, cartão benefícios e seguro de vida. Vaga masculina. Escolaridade não exigida. SERRALHEIRO ARTÍSITCO E INDUSTRIAL (8107476): Vaga para trabalhar em Itapira, temporária 90 dias. Experiência em fabricação, instalação e reparos de peças metálicas. Produzir sob medida vigas, escadas, portões e mezanino. Conhecimento em desenho técnico, domínio em soldagem e dobra de chapas e perfis. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. Para início imediato, urgente. SERVENTE DE LIMPEZA (8124916): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar limpeza interna da fábrica, especificamente área de produção. Varreduras, mop e limpeza geral na área da extrusora. Sexo indiferente para a vaga. Ensino fundamental completo. SOLDADOR (8132705): Efetuar serviços com solda Tig, Mig, Mag e Eletrodo. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB SOLDADOR TIG (8127013): Unir peças de ligas metálicas usando processos de soldagem, preparam equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem das peças a serem soldadas. 2 anos de experiência na função. Vaga masculina. Ensino médio. Empresa oferece refeição no local. TRABALHADOR RURAL (8114357): Trabalhar em atividades gerais na produção de cogumelos. Empresa oferece cesta básica e ajuda de custo. Vaga masculina. Escolaridade não exigida. VENDEDOR INTERNO (8111343): Trabalhar com venda de roupa masculina. Necessária experiência na função, ter boa comunicação, trabalhar em equipe, ser responsável. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (8115683): Responsável pelo atendimento ao público e recepção. Conhecimentos em informática básica. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. AUXILIAR DE LIMPEZA (8115586): Responsável pela limpeza e organização fábrica. Vaga feminina. Ensino fundamental completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA SEXTA-FEIRA (17/01/2025)

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019) 3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 16/01/2025 e possuem limite de encaminhamento, podendo expirar no decorrer do dia.

OBS: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador. Todas as vagas disponíveis para PCD, exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.