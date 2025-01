Nebulizações são intensificadas em bairros com maior incidência da doença

A Secretaria Municipal de Saúde intensificou as ações de prevenção para eliminar possíveis pontos de reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Nesta sexta-feira, 17 de janeiro, o trabalho de combate à dengue é feito com a nebulização costal de inseticida nas Ruas Manoel Pinheiro Cardoso, Sebastião da Oliveira e Manoel Mendes, na Vila Pinheiro. Além disso, agentes de saúde também têm realizado vistorias diárias em residências e prédios públicos.

A bióloga da Vigilância Ambiental (VA), Cristiana Monteiro Ferraz, explicou que o objetivo é eliminar todos os possíveis pontos de acúmulo de água, evitando, assim, a reprodução do mosquito transmissor da dengue. “Por isso, caixas d’água e lixeiras precisam estar sempre tampadas, assim como garrafas sempre viradas com as bocas para baixo, pneus e outros objetos armazenados em locais cobertos, calhas e ralos sempre desentupidos e vasos de planta sempre acompanhados de pratinhos com areia”, disse.

A ação conta ainda com uma força tarefa de equipes da Secretaria Serviços Municipais (SSM), que executam atividades de manutenção e limpeza em diversos bairros da cidade atendendo as demandas dos bairros e como prevenção ao Aedes aegypti. No período de 23 a 25 de janeiro, será realizada a Semana D de Combate à Dengue. Um trabalho de limpeza em diversos bairros será intensificado na próxima semana.

A ação atingirá os bairros para Ypê Amarelo, Alto dos Ypês, Ypê V, Santa Cruz, Jardim Nova Europa, Jardim Chiorato, Jardim São Pedro, Jardim São Francisco, Jardim São Camilo, Jardim Novo II, Jardim Veneza, Zaniboni I, Chácara Nova Odessa, Jardim América, Jardim Novo Horizonte, Zaniboni II, Jardim Boa Vista, Jardim São José e parte do Santa Terezinha I. Estão sendo priorizados os bairros com maior incidência da doença.

Além do mutirão, as nebulizações – costal e veicular – continuam sendo feitas. A partir do dia 27 de janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde vai disponibilizar dois postos sentinelas com horário estendido até às 19h para atendimento da população com suspeita de dengue. Um funcionará na UBS do Jardim Guaçu Mirim, na Zona Sul, e o outro na UBS do Jardim Zaniboni I, na Zona Leste. O principal objetivo é desafogar os pronto-atendimentos.

Os primeiros sintomas de dengue são febre alta, de 39° a 40°, acompanhada de dor de cabeça, dores no corpo e articulações, erupções e coceiras. O cidadão que apresentar alguns desses sintomas deve procurar uma das 21 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Mogi Guaçu para buscar atendimento imediato. “Todos os nossos postinhos estão preparados para atender os casos suspeitos de dengue. Por isso, a população deve procurar a unidade de saúde em primeiro lugar e não o pronto atendimento das UPAs Zona Norte e Santa Marta e do Hospital Municipal”, informou a bióloga.