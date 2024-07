PAT divulga 183 vagas de EMPREGO nesta quarta-feira (03)

183 Vagas distribuídas em 59 ocupações

AÇOUGUEIRO (7781182): Vaga temporária 180 dias, podendo ser efetivada. Ter experiência comprovada na função. Disponibilidade de horários, inclusive aos finais de semana. Residir em Mogi Guaçu, Mogi Mirim ou Estiva Gerbi. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. AJUDANTE DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7743574): Auxiliar o montador de estruturas metálicas. Diferencial quem possua conhecimento na função. Não necessita experiência. Disponibilidade para viagens. Trabalho em altura. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. AJUDANTE DE PRODUÇÃO (7781237): Vaga temporária 180 dias, podendo ser efetivada. Ter experiência mínima de 01 ano na área. Possuir disponibilidade de horário. Residir em Mogi Guaçu, Mogi Mirim ou Estiva Gerbi. Vaga masculina. Ensino médio completo. AJUDANTE GERAL (7777177): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Auxiliar na linha de produção de artefatos de concreto, preparar moldes, formas e pisos. Massas para fabricação de peças de concreto armado e pedras artificiais, moldar, realizar acabamento, classificar e acondicionar peças de concreto armado. Trabalhar na paletização dos produtos. Não necessita experiência. Possui meios próprios para chegar ao local de trabalho. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. ANALISTA DE ESCRITA FISCAL (7705349): Conhecimento de escrituração notas fiscais, lançamentos e conferência CFOP, obrigações acessórias, Sped Contribuições, Sped Fiscal, DCFT. Gia, Reinf, retenção de impostos, apuração de impostos, ISS, ICMS e demais impostos, geração e conferência das obrigações acessórias, emissão de notas fiscais de serviço, DANFE e CTE, além de toda rotina em escritório de contabilidade. Experiência comprovada de 05 anos na função. Sexo indiferente para a vaga. Superior completo em Ciências Contábeis. APRENDIZ MECÂNICO DE BICICLETAS (7766829): Obrigatório estar estudando (qualquer curso), idade mínima de 16 anos. Possuir conhecimentos de modelos e medidas de ferramentas. Estar disposto a aprender tudo sobre bicicletas: mecânica, uso de ferramentas básicas, reparos, ajustes, regulagens e demais atividades oriundas a função. Não ser casado. Vaga masculina. ATENDENTE SETOR DE FRIOS (7778162): Responsável por auxiliar nas atividades dos departamentos de perecíveis, como realizar preparações dos produtos que serão expostos nos balcões de vendas, reabastecer parte de frios e dar suporte necessário ao bom andamento da área. Atendimento ao cliente. Escala 6×1. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (7777418): Vaga para Estiva Gerbi. Responsável pelo lançamento da produção diária, elaboração de relatórios, apoio no planejamento das atividades e rotina de produção, análise de fluxo de materiais, controle e solicitações de insumos. Não necessita experiência. Possuir meios próprios para chegar ao local de trabalho. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE LIMPEZA (7782989): Responsável pela limpeza das dependências administrativas da empresa utilizando materiais e equipamentos específicos. Remover pó dos móveis, varredura do piso, aspirar detritos, limpar e lavar vidros e janelas, remover e trocar o lixo das lixeiras, higienizar banheiros, vestiários e repor materiais descartáveis. Controlar estoque , verificar validade e qualidade dos produtos de limpeza. Solicitar equipamentos e materiais, inspecionar local a ser trabalhado, limpar as portas, organizar cadeiras e mesas em seus lugares, abastecer insumos da copa, limpeza área externa, refeitórios e pisos, demais atividades oriundas a função. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE LIMPEZA (7780049): Vaga temporária – 180 dias. Profissional atuará na limpeza em supermercado. Disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados. Residir em Mogi Guaçu, Mogi Mirim ou Estiva Gerbi. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. CNH: AB. AUXILIAR DE LIMPEZA (7780126): Vaga temporária – 180 dias. Profissional atuará na limpeza. Disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados. Residir em Mogi Guaçu, Mogi Mirim ou Estiva Gerbi. Necessária experiência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7747015): Efetuar carga e descarga de mercadorias, organização e seleção das mercadorias com identificação do lote, fornecedor e data de entrada, auxilia na embalagem de produto e habilidade para limpeza e organização do local de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (7737004): Vaga para Estiva Gerbi. O profissional será responsável por auxiliar na linha de produção (enfardar e paletizar), manter setor limpo. Não exige experiência. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. AUXILIAR DE OPERAÇÕES -CONFERENTE DE LOGÍSTICA (7784129): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Auxiliar na preparação e organização de materiais e produtos. Realizar tarefas de embalagem e expedição de mercadorias. Apoiar na recepção e conferência de produtos. Prestar suporte em atividades de controle de qualidade. Seguir procedimentos operacionais padrão e diretrizes de segurança. Não necessita experiência, se tiver será considerado um diferencial. Vaga masculina. Ensino médio completo. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO (7782801): Executar pequenos reparos de manutenção predial, pintura de faixas, troca de lâmpadas, fixação de quadros. Conservação e manutenção de pátios e jardins. Usar EPI, participar de DDS e treinamentos específicos. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. COSTUREIRA ( 7755092): Necessário conhecimento básico em costura (qualquer tipo de máquina). Vaga feminina. Ensino fundamental completo. COZINHEIRO DE RESTAURANTE (7757099): Responsável pela preparação, manipulação e montagem de pratos. Experiência na função. Escolaridade indiferente. Ser alfabetizado. CUMIM (7781405): Responsável por atender os clientes do restaurante, levando os pedidos da cozinha até a mesa. Realiza a retirada dos utensílios usados, limpando a mesa para o próximo cliente. Escala de trabalho 6×1. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. EMPACOTADOR (7777949): Empacotar, embalar, ensacar e encaixotar mercadorias. Apoiar ao trabalho dos demais funcionários, levando e trazendo produtos da loja, verificando pesos, preços e códigos, atendimento ao cliente. Vaga masculina. Ensino médio incompleto/completo. EMPREGADA DOMÉSTICA (7772441): Vaga temporária para 15 dias ( De 05 à 19/08/24). Efetuar cuidados geral com a casa, fazer almoço, entre outras tarefas pertinentes a função. Vaga feminina. Ensino fundamental completo. ENCARREGADO DE RESTAURANTE (7711121): Atuar como líder de restaurante, supervisionar as operações e processos do negócio, acompanhar a realização das etapas em seu turno, atendimento, produtividade e orientação da equipe com relação ao padrão e procedimentos exigidos pela empresa, entre outras atividades pertinentes a função. Experiência na função comprovada. Vaga sexo indiferente. Ensino médio completo. ENGENHEIRO ELETRICISTA (7761843): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pela elaboração de Orçamentos, de projetos de média e baixa tensão, iluminação pública e ornamental. Acompanhamento de todo processo junto a companhia de Energia (aprovação e comissionamento). Apoio ao acompanhamento de obras e compras. Sexo indiferente para vaga. Ensino superior completo. ESTAGIÁRIO ENGENHEIRO ELETRICISTA (7762481): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Estágio remunerado com plano de carreira. Obrigatório estar cursando Técnico em Eletrotécnica ou Engenheiro Eletricista. Sexo indiferente para vaga. ESTAGIÁRIO PROJETISTA DE REDE ELÉTRICA (7761978): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Estágio remunerado com plano de carreira. Obrigatório estar cursando Técnico em Eletrotécnica ou Engenharia Elétrica. Sexo indiferente para vaga. FIEL DE DEPÓSITO (7778671): Recebimento, organização e armazenamento de mercadorias do estoque, carga e descarga do caminhão. Manter organizado e limpo o setor e piso da loja. Disponibilidade escala 6×1. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. FISCAL DE MONITORAMENTO EXTERNO (7770902): Responsável pela fiscalização externa no local para os eventos, notificados no período. Fiscalização externa reportando a empresa de forma padronizada, conforme procedimentos. Experiência em pilotagem de motos e comprovação em carteira de trabalho. Disponibilidade de horários. Diferencial quem possua experiência em segurança privada. Residir em Mogi Guaçu ou Mogi Mirim. Escala de trabalho 12×36. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB FUNILEIRO DE VEÍCULOS (7757238): Responsável pela funilaria e preparo do veículo para pintura. Possuir conhecimento na área. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. INSTALADOR DE ALARMES (7750493): Responsável pelas atividades de instalação e manutenção de alarmes e equipamentos de segurança, reportando ao gestor da área. Necessária formação técnica inerente a função e conhecimento das NR-11 e 35. Experiência comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: B MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS (7743648): Experiência como montador e trabalho em altura. Disponibilidade para viagens. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: AB. MONTADOR DE MÓVEIS (7735178): Atuará na montagem de móveis para loja. Necessário possuir veículo próprio e ferramentas para o trabalho. Necessária experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: A ou B. MOTORISTA CARRETEIRO (7762144): CONTRATAÇÃO COM URGÊNCIA. Ter pleno conhecimento em conduzir carretas. Experiência comprovada na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E. MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PEDREIRA (7726682): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Operar e dirigir o caminhão fora de estrada carregado com rochas maiores, remoção de terra. Chegar abastecimento, óleo e água dos caminhões. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH Dou E. MOTORISTA DE CAMINHÃO PESADO (7704466): Cidade de Estiva Gerbi. Motorista de veículo pesado (Truck,Carreta,Toco), efetuar a verificação das condições do veículo como, nível de óleo, freios, faróis. Zelar pela conservação, limpeza do veículo, respeitar as normas de trânsito. Experiência mínima de 01 ano na função em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. CNH: E. MOTORISTA DE CAMINHÃO PESADO (7775378): Motorista com licença para dirigir veículos pesados. Experiência de 02 anos na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: C MOTORISTA DE CAMINHÃO (7777616): Transportar, coletar e entregar cargos em geral, guinchar, destombar e remover veículos avariados e prestar socorro mecânico. Movimentar cargas volumosas e pesadas, realizar inspeções, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e cargas. Definir rotas e assegura a regularidade do transporte. Possuir meios próprios para chegar ao local de trabalho. Experiencia na função. Vaga masculina. CNH E. MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR (7769824): Motorista de Van. Realizar o transporte de pessoas, fazer inspeção das condições do veículo, como elétrica, mecânica, abastecimento. Ter CNH D, conhecer e respeitar as leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários, possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atendo e cuidadoso. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. MOTORISTA DE FURGÃO OU VEÍCULO SIMILAR (7769973): Motorista de Micro-ônibus. Realizar o transporte de pessoas, fazer inspeção das condições do veículo, como elétrica, mecânica, abastecimento. Ter CNH D, conhecer e respeitar as leis de trânsito, conhecer bem rotas e itinerários, possuir curso de transporte coletivo atualizado. Ser atendo e cuidadoso. Necessário experiência na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO – CARRETA BASCULANTE (7770670): Vaga temporária – 90 dias. Necessária experiência comprovada em carteira na função. Conduzir carreta basculante. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: E OFICIAL DE PONTEADEIRA (7760297): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Responsável pela operação de ponteadeira. Pontear peças de móveis de aço. Necessária experiência na função. Possuir meios próprios de locomoção para chegar ao local de trabalho. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. OPERADOR DE CAIXA (7780307): Vaga temporária 180 dias, podendo ser efetivado. Profissional irá operar caixa. Possuir disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana. Residir em Mogi Guaçu, Mogi Mirim ou Estiva Gerbi. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. OPERADOR DE CAIXA (7777864): Desejável experiência como operador de caixa. Registrar mercadorias no PDV, receber o pagamento das mercadorias, abertura e fechamento de caixa, efetuar sangrias sempre que solicitado/necessidade, limpeza e organização do local de trabalho, atendimento ao cliente. Vaga masculina. Ensino médio incompleto/completo. OPERADOR DE EMPILHADEIRA (7770529): Ter operado empilhadeira a gás, habilidade com movimentações, habilidade com movimentações de produtos em geral. Possuir certificado de operador de empilhadeira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B OPERADOR DE EMPILHADEIRA (7778026): Operar empilhadeira pela área da loja e interna do depósito, para fins de abastecimento dos porta paletes, ou pela área externa do depósito para auxiliar na descarga dos caminhões. Realizar a recarga das baterias e ou trocar do cilindro. Fazer checklist. Imprescindível curso de operador de empilhadeira e/ou curso de reciclagem dentro da validade. Vaga masculina. Ensino médio completo. OPERADOR DE SUPERMERCADO – REPOSITOR (7780141): Vaga temporária 180 dias, podendo ser efetivada. Profissional atuará na reposição de produtos em gôndolas, organização, disposição, precificação e vencimento deles. Disponibilidade de horário, inclusive finais de semana e feriados. Residir em Mogi Guaçu, Mogi Mirim ou Estiva Gerbi. Sexo indiferente para a vaga. OPERADOR DE VIBRA PRENSA (7777537): Vaga para trabalhar em Estiva Gerbi. Responsável pela preparação de moldes, massas para fabricação de peças de concreto armado. Moldar, realizar acabamento, classificar e acondicionar peças de concreto armado. Possuir meios próprios para chegar ao local de trabalho. Vaga masculina. Ensino fundamental incompleto. OPERADOR ELETROMECÂNICO (7781153) : Vaga temporária 180 dias, podendo ser efetivada. Experiência comprovada em motores, inversores e comandos elétricos, CLP, práticaem análise de problemas elétricos, como também vivência em hidráulica, pneumática e mecânica em geral. Formação em mecatrônica. Conhecimento e prática em NR-10, 35 e 33. Ter condução própria. Residir em Mogi Guaçu, Mogi Mirim ou Estiva Gerbi. Vaga masculina. Ensino médio completo. POLIDOR DE METAIS (7783992): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Realizar o polimento de peças e ferramentas de diferentes materiais, com o objetivo de assegurar a qualidade e a conservação das texturas, pinturas e brilho das peças e ferramentas. Não exige experiência. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. PROJETISTA DE REDE ELÉTRICA (7761610): Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Efetuar a elaboração de Orçamentos, de projetos de média e baixa tensão, iluminação pública e ornamental. Acompanhamento de todo processo junto a companhia de Energia (aprovação e comissionamento). Apoio ao acompanhamento de obras e compras. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo ou técnico na área. REPOSITOR DE MERCADORIAS (7773649): Responsável pelo carregamento de carga recebidas, fazer a conferência, alocar produtos nas prateleiras, prestar atendimento aos clientes. Escala de trabalho 6×1. Vaga masculina. Ensino médio completo. REPOSITOR DE MERCADORIAS HORTIFRUTI (7778655): repositor de mercadorias no setor de hortifruti. Transportar mercadorias do depósito, realizar limpeza superficial das bancas e abastecer os produtos. Realizar auditorias nas etiquetas, verificar validade, atender clientes, realizar pesagem, master o setor organizado. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. RETIFICADOR (7776284): Metrologia e interpretação de desenhos e conhecer bem retifica cilíndrica e plana. Experiência comprovada. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. SOLDADOR (7780389): Vaga temporária 180 dias, podendo ser efetivada. Necessária experiência mínima de 01 ano na função. Solda Tig, Mig e Mag. Disponibilidade de Horários. Ter condução própria. Residir em Mogi Guaçu, Mogi Mirim ou Estiva Gerbi. Vaga masculina. Ensino médio completo ou técnico Mecânica Industrial (Empilhadeira, Metrologia, Leitura e Interpretação de desenhos). SUPERVISOR DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ALARMES (7750737): Responsável pelas atividades de instalação e manutenção de alarmes e equipamentos de segurança, reportando diretamente a gerência da empresa. Necessária experiência comprovada na função. Conhecimento das NR”S 11 e 35. Vaga masculina. Formação técnica ou superior na área. CNH: AB TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO (7730910): trabalhar como instrumentista, obrigatória formação técnica em instrumentação. Experiência com válvulas de segurança será um diferencial. Retirada, manutenção e calibração de válvulas de segurança, manômetros, sensores de pressão, pressostatos, transmissores, elaboração e aplicação de procedimentos de manutenção e calibração de instrumentos de medição para controle de diversas variáveis. Elaborar relatórios, possuir NR-10. Vaga sexo indiferente. CNH B. TRABALHADOR DE EXTRAÇÃO FLORESTAL (7543787): Experiência em trabalhos rurais/campo, como: plantio ou colheita de laranja, café, entre outras lavouras. Necessário disponibilidade para viagens, responsável por desenvolver trabalhos de natureza média complexidade, plantio, replantio, irrigação, coveamento manual, desentubetamento e seleção de mudas, eliminação de plantas daninhas e brotações de eucalipto, adubação manual, combater incêndios florestais e limpeza de áreas de vivência. Trabalhar de acordo com procedimentos de EHSS e qualidade. Vaga masculina, Ensino fundamental incompleto. VENDEDOR EXTERNO (7761177): Vaga para trabalhar em Itapira. Irá realizar vendas de produtos de higiene pessoal e industrial em comércios da região e visitação a clientes. Sexo indiferente para a vaga. Ensino médio completo. CNH: AB VIDRACEIRO (7772730): Ter experiência comprovada na função. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB. VIGIA BRIGADISTA (7781012): Vaga temporária 180 dias, podendo ser efetivado. Atuar na área de prevenção e combate a incêndios. Não exige experiência. Curso de brigadista, será um diferencial. Disponibilidade de horários, escalas, inclusive aos finais de semana. Ter condução própria. Vaga masculina. Ensino médio completo. Residir em Mogi Guaçu, Mogi Mirim ou Estiva Gerbi. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS – OPERADOR DE MÁQUINA CORTAR E DOBRAR PAPELÃO (7730573): Trabalhar no acabamento manual (colagem, amarração, montagens de caixas, divisórias e amarrações de produtos), auxiliar na organização de materiais em estoque e produtos que estiverem em processo, movimentar aparas e auxiliar na limpeza e organização do local de trabalho. Efetuar alimentação de máquinas com matéria-prima e demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente para vaga. Ensino médio completo. Pessoas reabilitadas ou com deficiência moderada.

Obs.: As vagas disponíveis exigem experiência comprovada em Carteira de Trabalho de acordo com a solicitação do empregador.

Todas as vagas disponíveis para PCD exigem comprovação da deficiência através de Laudo Médico.

