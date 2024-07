Arquibancada de aço do campo do Camacho é retirada para continuidade da reforma do Estádio Municipal

A Prefeitura de Mogi Guaçu prossegue com a reforma do Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho, no Imóvel Pedregulhal. Nesta semana, a empresa Winner Construtora LTDA, responsável pelo serviço, excuta a desmontagem da arquibancada de aço do campo de futebol. O trabalho tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

Além da retirada da arquibancada de aço, as obras terão como principal objetivo a construção de nova arquibancada de concreto, de novos sanitários masculino e feminino e de outros dois para Pessoa com Deficiência (PcD). O projeto prevê ainda novas adaptações de acesso ao campo para as equipes local e de visitantes, de acessibilidade (PCD) e pintura das arquibancadas existentes.

A reforma tem orçamento de R$ 1.709.000,00 e será feita por meio de convênio do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) com a Prefeitura de Mogi Guaçu.

O tradicional Estádio Municipal do Camacho, que acumula tantas histórias ao longo dos anos e hoje é o palco do futebol amador da cidade, passará por reformas.

“Esse local é cheio de histórias de tantas personalidades importantíssimas para o esporte de Mogi Guaçu e com muita felicidade estamos realizando as reformas necessárias que o Camacho merece. O objetivo é manter as propriedades e características que estamos acostumados. O que iremos fazer é tornar o estádio padrão e atender as exigências da Federação”, disse o prefeito Rodrigo Falsetti.

O prefeito lembrou que, nesta gestão, já foram reformados os vestiários e o túnel de acesso ao campo. Em 2022, a Prefeitura executou melhorias no Ginásio Municipal José Luiz de Souza Godoy, o Velo, no Complexo esportivo do Estádio Municipal Alexandre Augusto Camacho.