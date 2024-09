Está pensando em usar filmes legendados para aprender inglês mas não sabe sobre os benefícios dessa prática? Então o nosso conteúdo pode te ajudar, pois separamos vários benefícios de aprender inglês com filmes legendados.

Além disso, vamos até te dar algumas dicas de como aproveitar melhor esses conteúdos para o seu aprendizado no idioma, o que pode facilitar sua rotina de estudos.

Então, quer saber quais os benefícios de aprender inglês com filmes legendados? É só acompanhar até o final do conteúdo que preparamos especialmente para você!

É uma opção divertida

O primeiro grande benefício de aprender inglês com filmes legendados é que é uma opção muito divertida, onde você aprende sem estar estudando de forma propriamente dita. Isso porque, se você já tem conhecimentos intermediários no idioma, não vai ter dificuldade em entender a maioria dos filmes, principalmente se as legendas também estiverem em inglês.

Ou seja, você aprende mais sobre o idioma sem nem perceber, além de conferir uma história super interessante. Por isso, ao usar filmes legendados para aprender inglês, sempre recomendamos escolher títulos que sejam do seu agrado para que você consiga se manter atento ao filme.

Por outro lado, se você já tem um conhecimento mais avançado em inglês, uma dica é optar por filmes com sotaques variados, como o sotaque escocês e o australiano para se desafiar e ver se consegue entender tudo.

Aprimora o vocabulário

O segundo benefício de aprender inglês com filmes legendados é que é uma ótima forma de aprimorar o seu vocabulário no idioma, principalmente sobre assuntos específicos. Por exemplo, se você precisa aprender mais sobre o vocabulário de guerras e política, assistir filmes que tenham esses assuntos como tema principal pode ser de grande ajuda.

Além disso, os filmes também podem te ajudar a entender mais sobre a diferença entre a linguagem encontrada nos livros didáticos e o inglês realmente falado pelos nativos, com suas gírias e expressões.

Por outro lado, se você quer aprender inglês médico ou então o vocabulário de áreas técnicas, os filmes podem não ser de grande ajuda, pois são bem superficiais. Nesses casos, o mais indicado mesmo é fazer um curso específico para aprender o vocabulário da área.

Melhora a compreensão auditiva

O terceiro benefício de aprender inglês com filmes legendados é que eles ajudam a melhorar a sua compreensão auditiva no idioma, ou seja, o listening. E melhorar o listening é essencial para conseguir se comunicar com outras pessoas no idioma, além de também ser muito importante para melhorar seu vocabulário e sua pronúncia em inglês.

Isso porque, se você ouve várias vezes alguém pronunciando uma palavra de determinada forma, você vai conseguir memorizar a palavra e também a forma correta de pronunciá-la.

Porém, para conseguir realmente aprender inglês e melhorar sua compreensão auditiva com filmes legendados é preciso prestar bastante atenção ao que está sendo dito e não ficar se distraindo com as legendas.

Por isso, uma dica para tornar o exercício mais eficaz é desativar as legendas ou então deixar tanto o áudio quanto as legendas em inglês.

Pode ajudar a aprimorar a compreensão oral

O quarto benefício de aprender inglês com filmes legendados é que ele pode te ajudar a aprimorar a sua compreensão oral no idioma, ou seja, suas habilidades de fala. Isso porque, você pode assistir pequenos trechos do filme e repetir o que está sendo dito pelos personagens.

Aqui, para realmente conseguir aprender, é essencial prestar bastante atenção na pronúncia usada pelos atores e repetir as mesmas palavras ou frases até sentir que está pronunciando tudo de forma bem similar.

Além disso, você pode até mesmo se gravar enquanto faz esse exercício para conseguir entender os pontos onde precisa melhorar sua pronúncia.

Aumenta o seu contato com o idioma

O quinto e último benefício de aprender inglês com filmes legendados é porque a atividade permite que você aumente o seu contato com o idioma. Isso porque, nem todo mundo tem contato com nativos no cotidiano ou até mesmo com pessoas que falam o idioma.

Então, os filmes legendados podem ser uma forma de você estar imerso no idioma por mais tempo.

Agora você já sabe quais são os benefícios de aprender inglês com filmes legendados. Então que tal colocar tudo que aprendeu em prática agora mesmo e escolher alguns filmes para aprender mais sobre o idioma?