Mutirão de combate à dengue atinge 13 bairros da cidade

Equipes da Secretarias de Saúde, de Serviços Municipais e de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente continuam atuando na Semana D de Combate à Dengue, ação que será realizada até amanhã, 25 de janeiro. O mutirão, que começou na quinta-feira, 23, e que prioriza as áreas com maior incidência do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chinkungunya e zika vírus, já atingiu 13 bairros de Mogi Guaçu.

O trabalho continuará neste sábado, 25, quando as equipes envolvidas estarão novamente em parte do Jardim Novo II, na Zona Norte, e nos Jardins Veneza e Zaniboni I, na Zona Leste de Mogi Guaçu. A ação consiste em panfletagem orientativa sobre a dengue, visita domiciliar e limpeza de áreas verdes, além do recolhimento de entulhos e de materiais recicláveis.

Nesta sexta-feira, 24 de janeiro, os bairros dos Jardins Ypê V, São José, Chiorato, Nova Europa, São Pedro, São Francisco, São Camilo e parte de área do Jardim Novo II foram visitados pelos agentes de saúde e servidores da limpeza pública. Na quinta-feira, 23, a ação aconteceu no Parque Residencial Ypê Amarelo, Jardim Santa Cruz e Alto dos Ypês, na Zona Norte.

A ação também conta com um drone que sobrevoa a área para detectar os locais mais críticos e identificar imóveis abandonados e casas com piscinas sem a devida manutenção. A participação de todos é essencial no combate ao Aedes aegypti.

Nebulização veicular

Para coibir o avanço dos casos de dengue em Mogi Guaçu, a Secretaria Municipal de Saúde continua com o cronograma de nebulização nos bairros. Na próxima semana, entre os dias 27, 28 e 29 de janeiro, a Pasta vai realizar a nebulização veicular das 17h30 às 20h no Parque Cidade Nova, na Zona Oeste, e no Parque Residencial Ypê Amarelo, na Zona Norte.

Postos sentinelas

Dois postos sentinelas começam a funcionar a partir da próxima segunda-feira, 27 de janeiro, no período das 7h às 19h, sendo na Unidade Básica de Saúde do Jardim Guaçu Mirim, na Zona Sul, e outra na UBS do Jardim Zaniboni I, Zona Leste. As unidades sentinelas vão funcionar de segunda a segunda para atendimento exclusivo dos pacientes suspeitos de dengue.