Furto em farmácia na Avenida Mogi Mirim termina com prisão em flagrante

No último dia 29 (sábado), por volta das 16h20, a Polícia Militar foi acionada para atender a um chamado de furto em uma farmácia localizada na Avenida Mogi Mirim, no centro da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe do 26º Batalhão de Polícia Militar em patrulhamento avistou um indivíduo com as características repassadas por um transeunte – camiseta vermelha e preta, bermuda amarela, carregando uma sacola. Os policiais realizaram a abordagem e, durante a busca pessoal, encontraram na cintura do suspeito um alicate de corte diagonal, e na sacola que ele carregava, cerca de 5 recargas de barbeador de marcas como “The Razor” e Gillette Mach 3, além de 4 cronômetros digitais da marca “Western Fitness”.

Questionado, o suspeito, identificado como F.A., confessou ter furtado os objetos na farmácia. Ao entrar em contato com a representante do estabelecimento, os policiais foram informados de que a vítima havia visto o indivíduo furtando o local e que, ao ser indagado, ele havia devolvido uma das caixas de aparelho de barbear e conseguido fugir.

Os policiais conduziram o criminoso e os objetos recuperados até a Central de Polícia Judiciária onde foi autuado em flagrante pelo delegado de plantão, Dr. João Rissato, por furto a estabelecimento comercial. O indiciado permanece à disposição da Justiça.