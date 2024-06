Distrito Industrial Caruso passa a ter 100% de ruas pavimentadas

Nesta sexta-feira, 28 de junho, a Administração Municipal finalizou os serviços de implantação da nova infraestrutura de quatro vias do Distrito Industrial João Batista Caruso, na Zona Norte. Com a conclusão do trabalho, o distrito industrial passa a ter 100% de pavimentação asfáltica. Nesta fase, o local recebeu 1,1 km de novo asfalto que irá melhorar o acesso às empresas, garantindo a segurança de todos.

A Prefeitura realizou no distrito a instalação de tubulação de galerias no trecho de duplicação da Avenida Gabriela Caruso Soares, que recebeu ainda nova pavimentação asfáltica em 234,83 metros lineares de sua extensão. Também foram contempladas com nova infraestrutura 298,29 metros lineares da Rua Lourenço Francisco Chiorato, 238,58, da Rua João Batista Percego e outros 347,95 da Rua Francisco Rodrigues Moreira. O trabalho incluiu ainda a instalação de bocas de lobo, guias e sarjetas.

“A pavimentação asfáltica em 100% das vias do Distrito Industrial João Batista Caruso é uma reivindicação antiga das empresas e uma promessa minha de campanha. A partir de agora, os frequentadores do Distrito Industrial Caruso terão uma melhor mobilidade urbana. Este é mais um projeto que saiu do papel para se tornar uma realidade para a nossa população, porque obra boa é executada e entregue”, disse o prefeito Rodrigo Falsetti.