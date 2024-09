Comece a jogar Spaceman, um jogo no espaço

Este jogo que fica na via láctea,você dirigirá um astronauta para ganhar dinheiro e passar um bom momento

Você nunca sonhou em ser um astronauta? Existe um jogo onde poderá divertir-se, passar o tempo e se tem sorte ganhar um pouco de dinheiro. A história fica no espaço, com planetas, via láctea e apostas.

O personagem deste jogo é um astronauta que viajará pelos planetas, tentando não colidir com nenhum e procurando que os jogadores ganhem. Se você ficou interessado não hesite em começar a jogar spaceman!

Que é o spaceman?

O jogo esta baseado na aventura de um astronauta que viaja pelos planetas, com a missão de que os jogadores ganhem dinheiro. As pessoas vão poder dirigir ao astronauta, fazendo apostas e ganhando.

Como é habitual nos jogos digitais, você deverá criar um usuário, fazer um investimento e começar a apostar. Este jogo tem muitos cores, e suas animações ficam legais e divertidas

Sempre debaixo do personagem terá uma luz que troca de cor, segundo que suceda no jogo. As verdes são um bom sinal porque aparecem quando ganhamos, mas as luzes vermelhas ficam quando perdemos.

No parte inferior da tela é de cor violeta, semelhante ao cor do céu e terá planetas com aneis como por exemplo Saturno.

Jogar a spaceman: Uma revisão da tela

Neste jogo você terá muitas coisas na tela e cada uma terá sua própria função. No centro da tela aparecerá o nosso personagem, o astronauta que quase sempre estão o movimento

Abaixo o personagem ficará o botão que diz “confirmar aposta”. Ele serve para começar a jogar, quando você puxe, a tela dará a mensagem que diz “apostas fechadas”. Quando isso passa, o astronauta começará a voar e os jogadores devem interromper o jogo antes que ele colide contra os planetas

No lado esquerdo da tela você verá os botões de jogo automáticos que ajudam os jogadores a ter um jogo mais dinâmico. No primeiro caso você pode ligar que o botão retire a aposta quando esta chegue ao número que você queira, por exemplo, poderá colocar 2x. Quando seja duplicada, o jogo pára

No segundo caso é similar ao outro botão, mas este poderá retirar a aposta quando esta chegue a 50% da soma estabelecida. Na parte direita da tela você poderá ver como estão jogando o resto dos jogadores, se eles ganham e de quanto e seu prêmio

Finalmente, no centro da tela, mas abaixo do personagem terá uma estatística do resultadas das anteriores rodadas, onde os jogadores viram se e momento de seguir jogando o devem tomar um descanso

As animacoes

Um detalhe especial desse jogo são suas animações e cores. Eles são chamativos, semelhantes ao néon. O personagem quando espera pela rodada fica dançando, saltando. Quando começa a voar, mas não podemos impedir que colide,ele vai à pendurar dos planetas com dois balões.

Ele é muito simpático e divertido! Então se você está procurando jogar um jogo divertido e ganhar dinheiro não hesite, comece a jogar spaceman!