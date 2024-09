Após reforma, CEO realiza mais de 300 atendimentos odontológicos em três semanas

Com novas instalações, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), na Vila São Carlos, já realizou 336 atendimentos desde o retorno do serviço de assistência odontológica na sede do órgão no dia 3 de setembro, após as ações de reforma e de modernização dos equipamentos. Localizado na Avenida Washington Luiz, 1.168, na Vila São Carlos, o equipamento de Saúde, agora, apresenta uma infraestrutura mais adequada para atender à crescente demanda dos usuários da Saúde Bucal de Mogi Guaçu.

Neste período, foram 112 atendimentos semanais, sendo 35 de endodontia (tratamento de canal), 35 de periodontia (tratamento de gengiva), 30 cirurgias de dente do siso e 12 atendimentos de pacientes especiais. Além disso, o CEO oferece as especialidades de tratamentos de próteses (dentaduras e prótese parcial removível) e de Raio X panorâmico. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h e das 13h às 17h.

O diretor do CEO, Mário Sérgio Vedovello Litordi, disse que o espaço permite, agora, melhor qualidade dos serviços prestados, como, por exemplo, a ampliação da oferta e o acesso a tratamentos odontológicos especializados. “Desta forma, estamos garantindo mais avanços na Saúde Bucal da população guaçuana e com a melhoria das instalações mais segurança e conforto dos pacientes”, disse.

O projeto de reforma do CEO teve orçamento de R$ 415.509, 36 e o valor para o serviço foi conquistado por meio de emenda impositiva da vereadora Lili Chiarelli.

Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)

Endereço: Avenida Washigton Luis, 1.168, Vila São Carlos

Atendimento: Segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h e das 13h às 17h

Telefones: (19) 3818.3692 / (19) 97152.5806 (somente ligações)