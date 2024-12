Carreta com 22 toneladas de tomate tomba na SP 340 e motorista fica preso nas ferragens

Uma carreta carregada com 22 toneladas de tomate tombou na madrugada deste domingo, dia 01, na Rodovia Deputado Mário Beni (SP-340).

Por volta das 3h30 da madrugada, uma carreta Volvo Fh 540, trafegava pela rodovia no sentido sul, e no Km 184, próximo ao Bairro rural do Itaqui, o motorista perdeu o controle da direção, invadindo o canteiro central da pista, vindo a tombar. Parte da carga de tomates se espalhou pelas faixas de rolagem e o canteiro.

Equipes da Renovias e Polícia Militar Rodoviária foram mobilizadas para o atendimento. A vítima foi resgatada das ferragens com ferimentos moderados e encaminhada à Santa Casa de Mogi Guaçu.

Com a carga espalhada na via, o local precisou ser parcialmente interditado para o atendimento da ocorrência e limpeza da pista. Às 7h55 da manhã foi iniciado o transbordo da carga para o destombamento da carreta.