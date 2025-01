Campano: quadras de tênis recebem alambrados e aplicação de lama asfáltica do piso

As quadras de tênis do Centro Esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista, que passam por reforma, receberam a instalação de gradil e alambrados de proteção de segurança no entorno dos dois espaços esportivos e a aplicação de lama asfáltica para conclusão e pintura do piso. As melhorias começaram no final de 2024.

A reforma do piso das quadras inclui refazer toda a base, pintura e instalação de novas luminárias e adequação de acessibilidade. Além das quadras de tênis, também foi feita a pintura da quadra poliesportiva do Campano. O valor do investimento é de R$ 509.018.71.

Em agosto de 2022, o prefeito Rodrigo Falsetti inaugurou a Arena Campano, o novo complexo de quadras de areia, que conta com três quadras para quatro modalidades, no qual a população utiliza para as modalidades de vôlei de praia, futebol de areia, futevôlei e beach tênis.