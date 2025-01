Polícia Militar celebra resultados positivos com redução de crimes na região de Mogi Guaçu

O 26º Batalhão de Polícia Militar do Interior, com sede em Mogi Guaçu, divulgou com entusiasmo a redução significativa dos índices de crimes contra a vida e o patrimônio em sua área de atuação, que abrange os municípios de Mogi Guaçu, Estiva Gerbi, Mogi Mirim, Holambra, Jaguariúna, Pedreira, Itapira e Santo Antônio de Posse. Os dados comparativos entre 2023 e 2024 refletem um trabalho contínuo e eficaz da corporação, que tem se empenhado em promover a segurança e o bem-estar da população.

Um dos destaques desta análise é a ausência de ocorrências de roubo a banco na região nos últimos nove anos, um feito notável que contribui para a sensação de paz e segurança nos municípios. Essa conquista é resultado de ações estratégicas e operações em larga escala que visam inibir a criminalidade e reforçar a presença da polícia nas comunidades.

Os índices favoráveis apontam que o 26º BPM/I está no caminho certo, reforçando a confiança da população nas forças de segurança. “Estamos comprometidos em proteger as pessoas, fazer cumprir as leis e preservar a ordem pública. Nossas ações preventivas e intensificação de operações policiais são fundamentais para a construção de um ambiente seguro”, afirmou um representante do batalhão.