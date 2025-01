Bandido tenta assaltar mini mercado e minutos após fugir, acaba preso pela PM

Na manhã de sábado (11), uma tentativa de roubo foi registrada em um mercado localizado no Jardim Casa Grande, na Rua Antônio Pátaro. Segundo relatos da vítima, um indivíduo de blusa preta entrou no estabelecimento e anunciou o assalto, simulando estar armado.

A Polícia Militar foi acionada via COPOM e, ao chegar ao local, encontrou a solicitante, que relatou que o criminoso tentou subtrair valores do caixa. Em uma reação rápida, a proprietária pegou um objeto próximo e o arremessou contra o assaltante, além de empurrá-lo e pedir socorro. O indivíduo, diante da situação, fugiu pela rua lateral do mercado.

Após obter uma imagem do suspeito, fornecida pelo filho da vítima, os policiais iniciaram um patrulhamento nas proximidades. Ao entrarem na Avenida Padre Jaime, avistaram um homem que correspondia às características do assaltante, vestindo uma blusa preta.

Prisão do acusado

Ao ser abordado, o indivíduo apresentou nervosismo e, ao ser questionado sobre sua presença no bairro, afirmou que estava indo à casa de um amigo. No entanto, ao ser confrontado sobre a tentativa de roubo, ele acabou confessando que estava no local para efetuar o assalto, alegando necessidade de dinheiro.

Os policiais, seguindo os procedimentos padrões, deram voz de prisão ao suspeito, que foi informado sobre seus direitos constitucionais. Ele foi então conduzido ao Centro de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o delegado de plantão, Sr. Roger Rafael Cachoeira, ratificou a voz de prisão.

O indiciado, identificado como D.D.S.N, permanece à disposição da Justiça. Este incidente destaca a importância da atuação rápida e eficaz da Polícia Militar na proteção da comunidade e na repressão à criminalidade.