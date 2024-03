Adolescente de 17 anos perde a vida ao colidir frontalmente bicicleta contra carro

Um grave acidente registrado na manhã desta sexta-feira (15), no Morro Vermelho, Zona Norte da cidade, causou a morte de um ciclista de apenas 17 anos. Segundo testemunhas, por volta das 8h, o ciclista estava trafegando na contramão pela rodovia Deputado Estadual Nagib Chaib, ligação entre Mogi Mirim a Mogi Guaçu, sentido ao bairro do Tucura.

Quando chegou na descida do Morro Vermelho, quase em frente ao condomínio “Jequitibás”, por motivos ainda a serem apurado, o adolescente acabou colidindo de frente com um Volkswagen Gol preto que viajava sentido a Mogi Guaçu. O impacto foi tão violento que rachou a bicicleta ao meio e destruiu a frente do carro.

O ciclista também foi arremessado contra o para-brisas do Gol e depois acabou caído no meio da pista, já sem vida. Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Municipal foi acionada, mas os socorristas não puderam fazer nada. O motorista do Gol, não sofreu ferimentos, mas estava muito abalado.

