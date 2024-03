Roubo à estabelecimento comercial termina com prisão de duas mulheres no Centro

Na madrugada desta quarta-feira, dia 20, um roubo a um estabelecimento comercial localizado na Av. Marechal Castelo Branco, no bairro Morro do Ouro, chamou a atenção das autoridades e resultou na prisão de duas mulheres armadas. A ação foi prontamente atendida pela Polícia Militar, que conseguiu deter as suspeitas e apreender as armas utilizadas no crime.

Por volta das 00h08, o COPOM (190) recebeu o alerta de um roubo em andamento no estabelecimento “Lanches Original”, situado na área central da cidade. Segundo informações, duas mulheres adentraram o local portando duas pistolas e uma faca, ameaçando os presentes e exigindo o dinheiro do caixa. Estima-se que aproximadamente R$613,00 em notas diversas foram subtraídos durante o assalto.

Imediatamente, equipes policiais foram acionadas e iniciaram o patrulhamento nas proximidades do estabelecimento, com o objetivo de localizar as suspeitas. Em uma ação rápida e eficiente, as vítimas foram avistadas em sua caminhonete na interseção da Avenida Marechal Castelo Branco com a Rua Nestor Armani. Uma das mulheres já havia sido detida pelos PMs Cabo Bardela e Soldado Meles.

Com o apoio de outras viaturas, a segunda suspeita foi encontrada escondida em um jardim próximo ao portão de uma residência, na mesma rua. Ela recebeu voz de prisão em flagrante delito e também foi algemada, conforme os procedimentos legais. Durante a abordagem, o dinheiro roubado, no valor de R$613,00, foi recuperado, além de duas pistolas de airsoft de cor preta, da marca Taurus, calibre 9mm, e a faca utilizada durante o crime.

As duas indiciadas foram conduzidas, juntamente com as vítimas, até a Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi repassada ao delegado de plantão, Dr. Júlio Garavello. O delegado tomou ciência dos fatos e elaborou o Boletim de Ocorrência Policial (BOPC), apreendeu as armas e a faca, restituiu o dinheiro às vítimas e ratificou a voz de prisão em flagrante delito. As suspeitas permanecem presas à disposição da justiça, respondendo pelo crime de roubo.

Participaram da ocorrência os seguinte PMs:

Equipe:

Cb PM Bardela

Sd PM Meles

Apoio

2º Sgt PM Braga

Cb PM Zerneri

Cb PM Pozzer

Sb PM Araujo

Cb PM F. Pozzer

Cb PM Multini

Cb PM Mangolin

Sd PM Kelly

Cb PM Lepri

SD PM Joyce