PMs de Força Tática prendem traficante com mais de 25 quilos de maconha e cocaína

Os PMs de Força Tática, Sargento Dias, Cabo Torriani, Evangelista e Moreira estavam em patrulhamento pela zona sul de Mogi Guaçu no início da tarde desta sexta (06), quando pela Rua Professor Armando dos Santos visualizou o veículo Renault/Logan na cor preta, sendo o condutor C. R. S. J. conhecido nos meios policiais por envolvimento com o Tráfico de Drogas, o qual foi abordado e localizado em seu poder uma certa quantia de cocaína.

O mesmo informou que morava no Condomínio Residencial Moacir Guzoni, mas no interior do veículo, havia uma conta de energia com o endereço da Rua Oswaldo de Carvalho, onde fica o Condomínio Sara e Cardoso pelo Jardim Novo Itacolomy.

Com apoio de outras equipes, PMs tiveram a confirmação de que o abordado realmente morava no Sara Cardoso e puderam observar pela fresta de uma porta uma mala com alguns tijolos de maconha, bem como uma prateleira contendo um pó branco aparentando ser cocaína.

Flagrante da prática de Tráfico de Drogas, C. R. S. J. afirmou que estava passando por necessidade e que aluga o apartamento que residia para um indivíduo armazenar droga e que não sabia informar a quantidade exata de entorpecente.

Vistoriado o apartamento, os PMs encontraram 24 tijolos de maconha (22,130 Kg), 14 sacos plásticos contendo substância análoga a cocaína (3,070 Kg), 02 sacolas com maconha colombinha (0,385 Kg), a quantia de R$ 2700,00, 01 balança de precisão, 01 liquidificador, 02 garrafas vidros de acetona, 01 garrafa de vidro de álcool absoluto, 01 garrafa de vidro de amoníaco, diversos sacos plásticos, 07 pratos com resquícios de cocaína, 01 saco plástico transparente com um pó preto aparentando ser entorpecente (0,505 Kg), 01 peneira, 01 caderno com anotações referente ao Tráfico de Drogas, 01 sacola contendo vários pinos vazios, apetrechos estes utilizados na preparação, fracionamento e acondicionamento do entorpecente.

A Perícia da Polícia Científica esteve no local para averiguar o caso. Diante dos fatos foi dada voz de prisão para C. R. S. J. e encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, onde o delegado plantonista Dr. Rubens Luiz F. H. Melo tomou ciência dos fatos ratificando a voz de prisão ao acusado, permanecendo ele preso a disposição da Justiça.

Apoiaram a ocorrências os PMs:

Apoio:

Tático 071

Sgt Assis

Cb R. Silva

Cb Montefusco

Rocam 1

Cb Meireles

Sd LúcioCb Mauro Mor