Operação Estiagem 2024 é prorrogada por mais 15 dias

O Governo do Estado de São Paulo prorrogou a Operação Estiagem e Corta Fogo 2024 por mais 15 dias. A determinação estadual, que se estenderá até 15 de outubro, tem como objetivo prevenir os riscos persistentes de estiagem devido à baixa pluviosidade. Em Mogi Guaçu, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Municipal já veem realizando este trabalho desde o início da operação, em 1º de maio de 2024. O tenente da Polícia Militar e presidente da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (Comdec), Gildézio Cezário, explicou que a decisão do Estado visa atenuar os impactos da estiagem na população, no meio ambiente e no patrimônio. “Já havíamos definido que a Operação continuaria de sobreaviso, com ou sem chuva devido às condições climáticas”, contou. Segundo ele, para o período de estiagem é feito um plano preventivo com o objetivo de compreender e investir na prevenção dos riscos de causadores de incêndios, como, por exemplo, bitucas de cigarros. “Atividades preventivas contra queimadas continuam em andamento e as dicas de prevenção incluem evitar fogueiras, não soltar balões, não utilizar fogo para limpar terrenos e não queimar lixo”, alertou.

Para denúncias, é possível ligar para o número 153 (Guarda Civil Municipal) ou 190 (Polícia Militar) e, em casos de incêndio, para 193 (Corpo de Bombeiros). “Colocar fogo em mato é crime e causa prejuízos aos animais, à vegetação e à comunidade. Contamos com a colaboração da população para que siga as orientações e denuncie”, concluiu. DadosEm 2024, no período entre janeiro e setembro, foram atendidas 299 ocorrências de incêndio em vegetação natural na cidade, segundo levantamento de dados do Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu.

O número representa um aumento de 95% em comparação ao mesmo período de 2023, quando o município registou 153 ocorrências. Já em relação ao mesmo período entre os anos de 2024 e 2022, houve um aumento de 32% de atendimentos, quando Mogi Guaçu registrou 225 ocorrências de incêndio em vegetação natural.