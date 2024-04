Homem de 50 anos morre atropelado na Avenida Mogi Mirim

Um trágico acidente de trânsito deixou um homem de 50 anos morto na Avenida Mogi Mirim, em Mogi Guaçu, por volta das 19h30, desta terça-feira (9). Ele foi atropelado por um carro Fiat/Strada, quando atravessava a avenida.

O Corpo de Bombeiros Militares foi acionado para prestar os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu aos ferimentos.

A fatalidade aconteceu na frente do filho do homem, que, segundo testemunhas no local, a criança aguardava dentro do carro enquanto o pai tinha ido comprar espetinhos num local próximo. Ele estava sentido Mogi Mirim/Mogi Guaçu, estacionou o carro, e ao tentar atravessar a avenida foi atropelado. A vítima era de Lindóia, cidade vizinha a Itapira.

A Polícia Militar faz o atendimento da ocorrência e aguarda a chegada da equipe do IC (Instituto de Criminalística). A condutora da Fiat/Strada não se feriu e apesar de não ter culpa no acidente, ficou em choque pelo trágico ocorrido.

As informações serão atualizadas, em breve.