AES Brasil avança nos Planos de Ação de Emergência (PAEs) para conscientização da população sobre ações de segurança envolvendo barragens 

Compromissada com a segurança das comunidades a jusante de suas usinas hidrelétricas, a AES Brasil informa que anunciará em breve o ciclo de simulados externos voltados para participação da população, órgãos de proteção e Defesa Civil e partes interessadas em resposta a possíveis situações de risco em barragens.



A medida segue as diretrizes da Lei Federal 12.334/2010, que determina que as empresas de geração de energia devem elaborar, implementar e operacionalizar os chamados Planos de Ação de Emergência (PAEs) de seus ativos hidrelétricos, conforme estabelecido pela Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB).



“Concluímos a etapa de mapeamento e cadastramento de moradores nos municípios localizados abaixo de nossas usinas (Zonas de Autossalvamento), o que permitiu a companhia entender as especificidades de cada região e desenhar os Plano de Ação de Emergência mais adequado para cada uma delas. Agradecemos imensamente o amplo apoio e participação da população neste importante processo”, explica Ricardo Ramiro Ferreira, Coordenador de Gestão de Reservatórios da AES Brasil.



Entre os próximos passos para a implantação do PAE está a realização dos simulados externos pela companhia. “Vamos estabelecer uma rotina preventiva de segurança para que todos saibam como agir em uma grande situação emergência. Importante reforçar, contudo, que todas as barragens da AES Brasil estão seguras e são consideradas de baixo risco, segundo classificação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)”, diz Wagner Pernias Lopes, Gerente de Meio Ambiente e Infraestrutura da AES Brasil.



Ao todo, a AES Brasil desenvolveu PAEs para 9 Usinas Hidrelétricas (UHEs) e 1 Pequena Central Hidrelétrica (PCH) – todos os ativos estão localizados no Estado de São Paulo. São eles:



Pequena Central Hidrelétrica Mogi Guaçu Usina Hidrelétrica Água Vermelha Usina Hidrelétrica Barra Bonita Usina Hidrelétrica Bariri Usina Hidrelétrica Caconde Usina Hidrelétrica Euclides da Cunha Usina Hidrelétrica Ibitinga Usina Hidrelétrica Limoeiro Usina Hidrelétrica Nova Avanhandava Usina Hidrelétrica Promissão

Colaboração, Prevenção e Segurança



A AES Brasil informará as datas dos simulados externos serão divulgadas com antecedência por meio de campanhas para as comunidades e comunicados à imprensa.



Os treinamentos serão aplicados pela equipe de Segurança de Barragens e Operação da companhia, formada por profissionais altamente qualificados e que diariamente atuam no monitoramento, manutenção e inspeções das usinas com o auxílio de equipamentos e tecnologias avançadas voltadas para prevenção e predição de possíveis ocorrências.



“As ações contarão ainda com o apoio de todos os órgãos envolvidos em possíveis situações de crise, como Prefeituras, Defesa Civil e forças de segurança pública – Polícia Civil, Militar e Bombeiros”, reforça Pernias.

Sobre a AES Brasil



Acelerando o futuro da energia há quase 25 anos, a AES Brasil é uma empresa geradora a partir de fontes renováveis. A Companhia oferece soluções inovadoras e customizadas dentro das necessidades dos clientes, apoiando-os como um importante parceiro em sua busca pela transição energética.

Hoje, a AES Brasil conta com um portfólio de ativos 100% renováveis, com capacidade instalada total de 5,2 GW, sendo 2,7 GW hídrico, 2,2 GW eólico e 0,3 GW solar.



Em seu pipeline, a companhia possui um elevado potencial de crescimento nos segmentos eólico e solar, com projetos em diferentes fases de evolução que poderão adicionar até 4 GW de capacidade instalada ao seu portfólio.