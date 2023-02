Torneio de Xadrez Relâmpago reúne 30 enxadristas no Ceresc

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) realizou a primeira etapa do Circuito Guaçuano de Xadrez Relâmpago entre os dias 18 e 19 de fevereiro. O evento contou com a participação de 30 enxadristas das cidades de Mogi Guaçu, Americana, Rio Claro, Itapira e São João da Boa Vista. O torneio aconteceu no centro esportivo Juscelino Kubistchek de Oliveira, o Ceresc, na Vila São Carlos.

O campeão da etapa foi o enxadrista Diogo Martin Chagas que venceu as sete partidas que disputou. Já o guaçuano Evandro Rosseto foi vice-campeão geral do evento e campeão pela categoria absoluto.

A próxima etapa do Circuito Guaçuano de Xadrez Relâmpago ocorrerá no dia 11 de março, em Rio Claro. “Essa etapa será realizada em outra cidade com o objetivo de realizar um maior intercâmbio entre enxadristas guaçuanos e rio-clarenses”, pontuou o técnico da equipe de xadrez de Mogi Guaçu, Wendel Assis.

E neste domingo, 26 de fevereiro, o elenco municipal disputará a 92ª Etapa do Circuito Solidário de Xadrez. A competição será na cidade de Piracicaba.

Destaque

O enxadrista Gabriel Duque Ferreira, 17 anos, se destacou em dois eventos homologados pela Federação Internacional de Xadrez. Nesta semana, o guaçuano participou do Araraquara Chess Open, em Araraquara. O evento contou com a participação de 11 enxadristas e Gabriel Ferreira ficou na 3ª colocação da categoria sub-18. Ele jogou seis partidas e conquistou duas vitórias, três empates e uma derrota.

E entre os dias 23 e 29 de janeiro, Gabriel Duque Ferreira participou do Floripa Chess Open, maior torneio de xadrez da América Latina. A competição teve a participação de 563 enxadristas sendo de 13 países, além de 25 competidores do Brasil.

Gabriel obteve quatro vitórias, cinco empates e uma derrota. Com os resultados, o atleta conquistou o título de Candidato a Mestre Nacional. Ele é o primeiro enxadrista guaçuano a conquistar essa titulação.