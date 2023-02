Mogi Guaçu abre concorrência para venda de imóveis em Parque Industrial

A Empresa Municipal de Desenvolvimento e Habitação de Mogi Guaçu (Proguaçu) tornou pública concorrência, aberta a pessoas físicas e jurídicas estabelecidas em qualquer local do país, com finalidade de venda de imóveis localizados na área de atividades produtivas de parque industrial local.

Com abertura prevista para 16 de março, o processo diz respeito a dois lotes: o primeiro, com 8.894,95m², edificação com 3.894,06m² de área construída e preço mínimo fixado em R$ 4.299.189,81. O segundo, por sua vez, com 3.052,32m², edificação com 1.111,59m² e valor mínimo de R$ 1.696.407,59 – este último, não escriturado, em processo de regularização.

“A concorrência se dará na modalidade de maior oferta. Ou seja, prevalece a proposta mais vantajosa para o município a partir dos preços mínimos estabelecidos em edital”, explica Raul Rodolfo Toso Junior, presidente da autarquia.

O edital prevê, para até 14 de março, a possibilidade de autorização para vistoria nos imóveis e acesso à documentação dominial. A solicitação deve ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h, na sede da Proguaçu – Rua João Persinotti, 38, Chácara Gonçalo.

Às ofertas vencedoras serão permitidos pagamentos à vista ou a prazo – este, limitado a 60 parcelas corrigidas com base na Unidade Fiscal do município. A íntegra do processo de concorrência pode ser acessada pelo site https://bit.ly/edital-proguacu.