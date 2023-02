Santa Cecília é campeão invicto da 3ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol de Mogi Guaçu

O jogo entre Santa Cecília e Botafogo pela final do 24º Campeonato de Futebol Amador da 3ª Divisão de Mogi Guaçu aconteceu no domingo, 12 de fevereiro, no centro esportivo Antonio Campano, no Jardim Bela Vista. O Santa Cecília venceu o adversário pelo placar de 1 a 0 e conquistou o título. O único gol da partida foi anotado no segundo tempo pelo jogador Gustavo.

Participando pela primeira vez da competição, o Santa Cecília sagrou-se campeão mantendo a invencibilidade sem sofrer nenhuma derrota na competição. A equipe disputou sete partidas das quais venceu quatro e empatou nos outros três duelos. O time marcou 16 gols e sofreu 9, tendo tem um saldo positivo de 7 gols.

Os times finalistas foram premiados com medalhas e troféus. O artilheiro da 3ª Divisão foi o jogador Andrey da equipe da Vila Miranda com 9 gols marcados. E o goleiro menos vazado foi Daniel, atleta do elenco vice-campeão, com seis gols sofridos.

Além do campeão, as equipes do Botafogo (vice-campeã) e do Vasquinho (3º colocado) garantiram o acesso para o Campeonato de Futebol Amador da 2ª Divisão de Mogi Guaçu – 2023.

Classificação

1º) Santa Cecília – campeão e acesso para a 2ª Divisão de 2023

2º) Botafogo – vice-campeão e acesso para a 2ª Divisão de 2023

3º) Vasquinho – acesso para a 2ª Divisão de 2023

4º) Vila Miranda

5º) Cruzeiro

6º) Nova Alvorada

7º) Nápoli

8º) Itamarati

9º) Kapotas

10º) União

11º) Parque do Estado

12º) Cedro

13º) Amigos F.C.

14º) Aston Vila

15º) Red Bull

16º) Internacional

17º) Guarany

18º) Nova Louzã

19º) Torino – disputa a seletiva da 3ª Divisão de 2023

20º) Vida Nova – disputa a seletiva da 3ª Divisão de 2023

21º) Blue Label – disputa a seletiva da 3ª Divisão de 2023

22º) Itacolomian – disputa a seletiva da 3ª Divisão de 2023

23º) São José – disputa a seletiva da 3ª Divisão de 2023

24º) Atlético Amigos – disputa a seletiva da 3ª Divisão de 2023