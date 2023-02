Primeiro ano da Sylvamo é marcado por fortes ganhos, fluxo de caixa livre e pagamento de dividendos a acionistas

A Sylvamo (NYSE: SLVM), Empresa de Papel do Mundo, divulgou nesta sexta-feira (10) os resultados do quarto trimestre de 2022 e os marcos do primeiro ano de operações. Nos últimos três meses do ano, a companhia registrou um aumento de 38% no EBTIDA em comparação ao quarto trimestre de 2021 – de U$ 123 milhões para US$ 170 milhões, com margem de 18% –, e um lucro líquido de US$ 88 milhões (US$ 1,99 por ação diluída). Já nos primeiros doze meses de operação da companhia foi registrado um lucro líquido de US$ 336 milhões e EBTIDA ajustado de US$ 721 milhões (margem de 20%).

“Gerenciamos a cadeia de suprimentos, a inflação e os desafios geopolíticos com sucesso, ao mesmo tempo em que entregamos excelentes resultados implementando nossa estratégia em três frentes de excelência comercial, excelência operacional e disciplina financeira”, disse Jean-Michel Ribiéras, Presidente do Conselho de Administração e CEO da companhia.

Entre os destaques do quarto trimestre também está o aumento de 7% nas vendas líquidas da América Latina, que registraram uma movimentação de US$ 289 milhões no período. Além disso, foi registrado um fluxo de caixa livre de US$ 84 milhões, um aumento de preços e mix de produtos em US$ 31 milhões e queda de US$ 6 milhões nos custos com insumos.

Já o primeiro ano de operações da Sylvamo foi marcado pelo pagamento de dividendos trimestrais de US$ 0,1125 por ação, pagos no terceiro e quarto trimestres do ano, em um total de US$ 10 milhões em dividendos, e por um fluxo de caixa livre de US$ 269 milhões.

Para além dos fortes resultados de 2022, em 2023 a Sylvamo fechou um acordo para aquisição de uma fábrica de folhas livres não revestidas em Nymolla, na Suécia, por € 150 milhões (aproximadamente US $ 160 milhões), e recomprou 201.896 ações por aproximadamente US$ 10 milhões em janeiro de 2023, resultando em 42,4 milhões de ações em circulação em 31 de janeiro.

Perspectivas para 2023

Em 2023, a Sylvamo espera que o EBITDA ajustado para o primeiro trimestre seja de US $ 200 milhões, podendo chegar a US $ 215 milhões no quarto trimestre. No que diz respeito às operações e custos, a expectativa é de que seja registrada uma melhoria de US $ 10 milhões para US $ 15 milhões do 1T em relação ao 4T.O mesmo é esperado para os custos de insumos e transportes, que devem melhorar de US $ 5 milhões a US $ 10 milhões do 1T para o 4T.

A Sylvamo também projeta o registro de um fluxo de caixa livre de US $ 300 milhões a US $ 330 milhões e um EBITDA ajustado de US $ 760 milhões a US $ 840 milhões em 2023. Já em relação às despesas totais de interrupção de manutenção, a estimativa é de que haja uma melhoria de US $ 29 milhões no ano.

Webcast sobre Resultados

A empresa realizou hoje um webcast para discutir os lucros e as condições atuais do mercado. O replay ficará disponível em investors.sylvamo.com por um ano e, por telefone, por 90 dias. Para ouvir o replay por telefone, ligue para +1-402-970-0847 e use o código de acesso 9951284.

Sobre a Sylvamo

A Sylvamo (NYSE: SLVM) é a Empresa de Papel do Mundo com fábricas na Europa, América Latina e América do Norte. Nossa visão é ser o empregador, fornecedor e investimento preferido. Transformamos recursos renováveis em papéis dos quais as pessoas dependem para educação, comunicação e entretenimento. Com sede em Memphis, Tennessee, empregamos mais de 6.500 profissionais. As vendas líquidas para 2022 foram de US$ 3,6 bilhões. Para mais informações, visite Sylvamo.com.