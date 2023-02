Reparos na iluminação pública geram mais de 1.200 atendimentos em menos de dois meses de 2023

As equipes que atuam no reparo em postes de iluminação pública têm tido bastante serviço no dia a dia. Desde janeiro, já foram feitos 1.215 atendimentos, sendo eles realizados durante a semana e aos finais de semana. O morador pode contribuir ao comunicar a Prefeitura sobre algum ponto que esteja sem iluminação.

O munícipe pode solicitargratuitamente reparos em postes de iluminação pública pelo link disponível no site da Prefeitura em www.mogiguacu.sp.gov.br na aba principais serviços. Daí, é só clicar em Reparos na Iluminação Pública e cadastrar a notificação. (https://mogiguacu.notificacao.gestoriluminacaopublica.com.br/municipio/2610)

Pelo site, o morador pode formalizar a reclamação e ainda contribuir ao informar o tipo de reparo ao preencher o formulário com o endereço do local a ser visitado pelas equipes. Pelo canal, o munícipe poderá consultar a notificação. Os pedidos de reparo também podem ser feitos diretamente na Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) pelos telefones (19) 3851-7017 ou 3851-7018.

“A empresa contratada pela Prefeitura tem trabalhado diariamente e com equipes aos finais de semana para o atendimento das demandas. No ano passado, atendemos as demandas reprimidas e, agora, temos atendido dentro de um prazo muito bom a reclamação dos moradores. As equipes rodam a cidade praticamente 24 horas por dia. Os canais de comunicação são para facilitar ainda mais a solicitação dos reparos”, comentou o secretário de Obras e Mobilidade, Daniel Rossi.

A empresa RT Energia e Serviços, responsável pelos trabalhos, comunicou a Secretaria de Obras e Mobilidade que irá atuar, inclusive, nos dias de Carnaval.

Serviço

Solicitação de reparos e manutenção da iluminação pública

Site: www.mogiguacu.sp.gov.br

Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade: (19) 3851-7017 ou 3851-7018