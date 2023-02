Captação de água bruta será interrompida nesta quinta (16) para manutenção no sistema

O gradeamento da estação de bombeamento do SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto) no Rio Mogi Guaçu receberá manutenção nesta quinta-feira, 16, em função do que a captação de água bruta será interrompida por algumas horas, até a conclusão do serviço. Poderá ocorrer falta d’água na rede de distribuição em alguns pontos da cidade durante a operação, que é complexa e difícil.

O serviço de remoção de algas e outros detritos retidos e incrustrados no gradeamento do sistema será realizado por um mergulhador especializado, a 9 metros de profundidade, na represa da PCH (Pequena Central Hidrelétrica) da Cachoeira de Cima, administrada pela AES Brasil. O profissional, de Ilha Bela, litoral Norte de São Paulo, foi contratado pela concessionária, sem ônus para o SAMAE.

O gradeamento do sistema de captação do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Mogi Mirim, que também funciona junto à represa da Cachoeira de Cima, também receberá manutenção para remoção de “moitas de alga” (foto). A operação deverá se repetir em outras datas. Contando com a compreensão de todos os consumidores, o SAMAE recomenda que se economize água durante o período.