SSM realiza chamada pública para seleção de feirantes e ambulantes interessados em participar da Feira Noturna de Mogi Guaçu

Nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Serviços Municipais (SSM) iniciou a chamada pública de credenciamento para feirantes e ambulantes interessados em participar da Feira Noturna de Mogi Guaçu. As inscrições devem ser realizadas até o dia 28 de fevereiro, das 8h às 16h, na Divisão de Protocolo, situada no térreo do Paço Municipal, localizado na Rua Henrique Coppi, 200, Morro do Ouro. O edital completo encontra-se no link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=MzI5MjI0.

A chamada pública visa selecionar até 63 vagas de feirantes que atuam no ramo de alimentação, bebidas e outros e quatro de ambulantes para contemplar a Feira Noturna de Mogi Guaçu. O evento irá acontecer às sextas-feiras das 17h às 23h, na Avenida Alíbio Caveanha, na Vila Leila, com data de início ainda a ser definida pela Administração Municipal.

O prefeito Rodrigo Falsetti comentou que a Feira Noturna ficará bem localizada e de fácil acesso para atender o público durante às noites de sexta-feira. “A gente quer fazer uma feira noturna muito bem estruturada e, por isso, teremos barracas padronizadas por cores para identificar os ramos de atividade de comidas, bebidas e de outras iguarias, com grande diversificação de produtos. Será mais uma opção para Mogi Guaçu”, falou.

Para o secretário de Serviços Municipais, Benito Aiello, a chamada pública de feirantes e ambulantes para a Feira Noturna tem como objetivo dar ampla publicidade ao projeto da Administração Municipal. “Desta forma, estamos oferecendo uma oportunidade para o maior número possível de participantes de Mogi Guaçu”, comentou

Os selecionados serão conhecidos por meio de sorteio a ser realizado no dia 10 de março, às 14h, na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo. O sorteio será aberto ao público.

Benito Aiello explicou que os ambulantes e feirantes não contemplados entrarão em uma lista de espera, que também será definida durante o sorteio, para o preenchimento de futuras vagas. “Somente serão credenciados os feirantes e ambulantes que preencherem os requisitos de qualidade e estrutura. No caso de um novo ramo de atividade ou na ausência de feirantes em lista de espera, uma nova chamada pública deverá ser realizada”, disse.

As vagas remanescentes, provenientes de desistências ou mesmo de permissões canceladas, serão concedidas de acordo com solicitação por meio de processo independente para cada ramo de atividade. “A cada dois anos ou a qualquer momento em que a Administração Municipal julgar necessário os feirantes e ambulantes passarão por uma avaliação, podendo resultar em perda da permissão”, ressaltou.

Mais informações ou eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por meio do e-mail: ssmfiscalizacao@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3811-7030.