Posto Sebrae Aqui é inaugurado e passa a funcionar na sede do PAT 

A partir desta segunda-feira, dia 4 de dezembro, Mogi Guaçu passou a contar com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) Aqui. A sala foi inaugurada na Rua São José, 49, no Centro, juntamente com a sede do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). A unidade de Mogi Guaçu é a de número 670 do Sebrae Aqui.

O espaço foi conquistado por meio de convênio entre a Prefeitura e o Sebrae. A sala do Sebrae Aqui oferece diversos serviços, como abertura e baixa de MEI, emissão de boleto, declaração anual, alteração cadastral, orientações para empreendedores, cursos e palestras, além de outros serviços disponibilizados pelo órgão.

O Sebrae Aqui é o principal canal de desenvolvimento e atendimento presencial ao empreendedor. “Nosso objetivo é desenvolver o empreendedorismo com foco na vocação local por meio de parcerias com o setor público e privado. E essa parceria com a Prefeitura se baseia nessa convicção”, comentou Marcos Keler Kremer, gerente regional do Sebrae de São João da Boa Vista.

A coordenadora do PAT, Andreia Andreazi, destacou que a ida do Sebrae Aqui vai facilitar a oferta dos serviços oferecidos para a população. “Temos certeza de que o Sebrae vai ser um catalizador para os empreendedores locais e potenciais gerador de emprego e renda. Teremos o atendimento do PAT e do Sebrae no mesmo espaço”.

“Sei que no PAT nossa população encontra um ambiente agradável e um atendimento diferenciado. Com o Sebrae, as pessoas terão todo o suporte para poder montar seu negócio e começar a empreender. Desejo muito boa sorte para todos e que Mogi Guaçu seja uma cidade próspera para todos”, ressaltou o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel.

O evento contou também com a presença de representantes do Sebrae, da Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu (Acimg), Sindicato do Comércio Varejista, Banco do Brasil e dos funcionários do PAT.

Serviço

O Sebrae Aqui é uma solução de desenvolvimento e fomento empreendedor para os municípios do Estado de São Paulo. Promovendo empreendedorismo local a partir de iniciativas que fomentem a cultura empreendedora, inclusão produtiva e geração de renda, e com projetos que estão diretamente conectados com a vocação regional para quem empreende ou para quem sonha em ter um negócio próprio.