Carro cai no Rio Mogi Guaçu próximo a Sylvamo, SP 340, 4 vítimas são resgatadas

Um grave acidente aconteceu no final da tarde desta terça-feira (12) na Rodovia SP 340, KM 170, um veículo com quatro ocupante caiu no Rio Mogi Guaçu, local onde ficam as pontes sobre as pistas.

Pela imagem divulgada, percebe-se que a VW Amarok ficou bastante danificado, mas devido a baixa vazão do rio, o carro ficou parcialmente fora do leito do rio.

Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Ambulância da RENOVIAS foram acionados para o local e resgataram os quatro ocupante. Duas vítimas com ferimentos leves foram removidas para o UPA Santa Marta, uma terceira vítima não se feriu e recusou o atendimento e o motorista com ferimentos moderados foi atendido pelo SAMU.

A Polícia Rodoviária se encontra pelo local, onde ainda acontecem os procedimentos de resgatte e retirada do veículo do rio.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas, o que deverá ocorrer em breve.

Matéria referente ao acidente ocorrido em janeiro no mesmo local, onde vitimou o jovem Guilherme Henrique de Jesus, de 21 anos:

