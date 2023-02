Mogi Guaçu conquista cinco medalhas no Grand Slam de Taekwondo realizado no Rio de Janeiro

A equipe de taekwondo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) conquistou cinco medalhas no Grand Slam de Taekwondo 2023, sendo duas de ouro, uma de prata e duas de bronze. A competição aconteceu entre os dias 8 e 12 de fevereiro, na Arena Carioca, no Rio de Janeiro, e foi organizada pela A Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD).

A competição serviu como seletiva aberta para formar a seleção brasileira de taekwondo. O destaque do elenco de Mogi Guaçu foi a atleta Amanda Ferreira que ganhou a medalha de ouro da seletiva aberta e outra de prata do Grand Slam pela categoria juvenil. Com título, a taekwondista foi convocada como reserva para a seleção brasileira.

Além dela, também subiu ao pódio o atleta Andrew Dercy da Silva com uma medalha de ouro (seletiva aberta) e uma de bronze (Grand Slam) pela categoria cadete. Fechando o quadro de medalhas, o taekwondista Nicolas Ramos conquistou o bronze pela seletiva aberta também pela categoria cadete.

“A Amanda ficou como reserva da seleção brasileira de taekwondo pelo segundo ano consecutivo. Parabéns a todos os atletas que participaram do melhor resultado do taekwondo de Mogi Guaçu”, disse a técnica da equipe Marcia Ramalho.