Bombeiros agem rápido e evitam o pior após fogo atingir lanchonete na zona leste

Por volta das 20h00 desta terça (14), a equipe do Corpo de Bombeiros da Estação de Mogi Guaçu, atendeu ocorrência de incêndio em lanchonete no Jardim Canaã II.

As equipes do Corpo de Bombeiros agiram de maneira rápida e conseguiram conter as chamas e fazer a retirada dos botijões de dentro do estabelecimento.

Segundo testemunha, o incêndio teve início na chapa de lanches, e posteriormente o atingiu o botijão de gás.

O Fogo danificou alguns utensílios da lanchonete e o balcão.

Felizmente não houveram vítimas.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância dos comércios investirem em equipamentos de segurança contra incêndio e através do sistema “Via Fácil” (viafacil2.policiamilitar.sp.gov.br) solicitarem a licença – AVCB ou CLCB.