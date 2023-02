Manutenção em adutoras de bombeamento segue nesta sexta (17) e pode faltar água

O gradeamento da saída de água bruta da represa da Cachoeira de Cima para as adutoras de bombeamento do SAMAE (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto), no Rio Mogi Guaçu, começou a receber manutenção e limpeza por volta do meio-dia desta quinta-feira, 16. A operação é executada por mergulhadores especializados, contratados pela AES Brasil, operadora da PCH (Pequena Central Hidrelétrica), sem custo para a autarquia.

Conforme o SAMAE comunicou previamente, para a realização do serviço foi necessário interromper a captação de água bruta para o complexo de bombeamento do Bairro do Limoeiro, que alimenta as Estações de Tratamento de Água (ETA) do Jardim Bela Vista. Consequentemente, até que a operação para remoção de algas e outros detritos retidos e incrustrados no gradeamento da adutora seja concluída, poderá ocorrer falta de água na cidade.

A orientação do SAMAE é para que a população economize água até que o abastecimento seja normalizado, uma vez que a operação, a nove metros de profundidade, deve demorar várias horas, sem previsão exata de término. O gradeamento do sistema de captação do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Mogi Mirim, que também funciona junto à represa da Cachoeira de Cima, também receberá manutenção de limpeza. A operação deverá se repetir em outras datas.