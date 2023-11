Banda NERVOCHAOS traz seu “Death Metal” internacional para Mogi Guaçu no dia 13 de dezembro

Farto de todo o modismo inundando a cena, o NERVOCHAOS nasceu na primavera de 1996, com a ideia de criar uma música extremamente agressiva e caótica. NERVOCHAOS ganhou status de culto na cena da música extrema devido ao seu trabalho árduo nos últimos anos, oferecendo uma extravagância sonora a sua maneira única.

O NERVOCHAOS lançou nove álbuns completos de estúdio e está constantemente em turnê pelo mundo para promover seus lançamentos, fazendo cerca de 100 shows por ano, de clubes a festivais.

E na quarta-feira, dia 13 de dezembro, os caras da Banda NERVOCHAOS se apresentam em Mogi Guaçu, no Guaçu Extreme Fest no Profeta Pub.

A banda vem de uma turnê pela Europa, e termina a teparada com vários shows pelo Brasil. Na abertura do evento, participam as Bandas Descomped God de Recife/PE e Metralion do Rio de Janeiro, Bandas estas com uma grande história na cena metal brasileira.

Serviço:

Guaçu Extreme Fest:

Local: Rua: Vereador João da Rocha Franco,39,Centro, Mogi Guaçu/SP

Dia 13 de dezembro de 2023

Bandas:

Nervochaos (Death Metal) SP

Decomposed god (Death Metal) PE

Mettalion (Thrash Metal) RJ

Horário: Abertura da casa as 19h00

Ingressos: Pelo site ______clique aqui>>>>>> (Guaçu Extreme em Mogi Guaçu – Sympla)

2⁰ lote até o dia 7/12 no valor de R$ 40,00 reais.

E na portaria R$ 50,00 reais.