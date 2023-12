Renovias reforça campanha de conscientização na nova passarela da SP-342, em Mogi Guaçu

A Renovias e a Polícia Militar Rodoviária realizarão uma campanha educativa, no final da tarde de hoje (13), na nova passarela do km 176 da Rodovia Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-342), em Mogi Guaçu. Esta será a segunda campanha de conscientização promovida pela concessionária, desde que as obras da passarela foram concluídas.

Na primeira ação educativa promovida pela concessionária, em 7 de dezembro das 6h30 às 8h00, mais de 100 pessoas que atravessaram a rodovia pela passarela, foram orientadas sobre manterem essa atitude segura para evitar atropelamentos.

Hoje (13), a ação acontecerá das 16h30 às 18h30, horário de pico na passarela que atende os moradores do Jardim Sakaída, Jardim Chaparral e Pantanal (bairros adjacentes à rodovia).

A OBRA

A implantação da passarela começou no mês de maio, tendo por objetivo, trazer mais segurança aos moradores do Jardim Sakaída, Jardim Chaparral e Pantanal. Nos últimos anos, houve um processo de expansão urbana naquele trecho, e consequentemente, um maior número de pedestres com a necessidade de atravessar a rodovia, diariamente.

Com investimento da ordem de 3,3 milhões, a nova passarela conta com gradil metálico na travessia e nas rampas de acesso, piso tátil, guarda corpo e corrimão. A construção de calçadas e barreiras de concreto, a implantação de telamento de proteção e iluminação, previstos no projeto, também já estão concluídas.

