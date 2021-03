Prefeitura intensifica combate as festas clandestinas

A Prefeitura de Mogi Guaçu intensificou o combate às festas clandestinas, fato este que tem contribuído com a insatisfação das pessoas mais afetadas economicamente pelos decretos e que culpam os rolezinho e pancadões de final de semana como responsáveis pela adoção de medidas mais extremas por parte do Governo do Estado e Prefeitura.

Diante destes fatos, a Prefeitura divulgou os contatos com a GCM para atender qualquer as denúncias, pode ser até anônima, sobre a realização de eventos clandestinas e aglomerados. Lembrando, chácaras com reuniões familiares sem tumulto não são proibidas.

Disque Denúncia ou Whatsapp (19) 99776-4477 ou pelo telefone 153.