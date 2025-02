Vacina contra a dengue estará disponível durante o Carnaval

A abertura das Unidades de Saúde (UBSs) durante o Carnaval, em Mogi Guaçu, vai facilitar o acesso dos pais para que levem seus filhos para tomar a vacina contra a dengue. O imunizante estará disponível para o público-alvo de 10 a 14 anos em todos os postos do município.

As 21 UBSs do município vão funcionar durante o Carnaval em esquema de rodízio, sendo na segunda-feira, 3 de março, e na terça-feira, 4 de março, no período das 7h às 17h e, na Quarta-Feira de Cinzas, 5 de março, a partir das 13h. Somente no final de semana que as unidades estarão fechadas. Já a aplicação da vacina contra a dengue será feita das 8h às 11h e das 13h às 15h30.

Na segunda-feira, estarão abertas 12 unidades: USF Parque dos Eucaliptos, UBS Guaçu Mirim, USF Hermínio Bueno, UBS Centro Oeste, UBS Zaniboni I, USF Suécia; USF Chaparral, USF Santa Cecília, UBS Ypê Pinheiro, USF Alto dos Ypês, UBS Martinho Prado Júnior e USF Chácaras Alvorada.

Já na terça-feira, outras 11 unidades terão atendimento: USF Rosa Cruz, UBS Zona Sul, UBS Centro de Saúde, UBS Zona Norte, USF Zaniboni II, USF Fantinato I e II, USF Santa Terezinha, UBS Ypê II, USF Guaçuano, UBS Martinho Prado Júnior, e USF Chácaras Alvorada.

No sábado e no domingo, nos dias 1º e 2 de março, os dois Postos Sentinelas que atendem os pacientes com suspeita de dengue estarão abertos das 7h às 19h, sendo a UBS do Guaçu Mirim e a UBS do Zaniboni I. Vale ressaltar que as urgências e as emergências serão atendidas pelos pronto atendimentos.

Fora do horário especial durante o Carnaval o público elegível pode se vacinar nas Unidades Básicas de Saúde de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h30. A população pode procurar a unidade mais próxima de sua residência. Somente no final de semana não haverá imunização.