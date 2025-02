Bairro Chácaras Alvorada vai receber mutirão de limpeza pública nesta sexta-feira

As Chácaras Alvorada, bairro considerado como núcleo urbano, vai receber um mutirão de limpeza pública na próxima sexta-feira, 28 de fevereiro. A ação faz parte do cronograma de trabalho que vem sendo realizado em diversos bairros da cidade. O objetivo é fazer uma limpeza completa no local, incluindo a retirada de lixo, galhos, entulhos, objetos e móveis descartados em áreas públicas ou sobre as calçadas.

O serviço terá início às 8h da manhã e irá prosseguir até final da tarde da sexta-feira. E para agilizar e facilitar o mutirão, os moradores devem colocar em frente às casas todo tipo de material para o devido descarte, como móveis, latas, garrafas e pneus. O mutirão será conduzido pela administração da Subprefeitura do Distrito de Martinho Prado Júnior e contará com o apoio das Secretarias Municipais de Obras e Mobilidade (SOM) e de Serviços Municipais (SSM).

O trabalho nas Chácaras Alvorada terá a participação de duas equipes de limpeza pública do município e de mais uma de manutenção de ruas. A ação contará ainda com um caminhão de retroescavadeira, dois caminhões de pá carregadeira e outros dois caminhões caçambas para o recolhimento dos materiais descartados.

“Esta será mais uma ação de zeladoria em formato de mutirão realizada pela Prefeitura desde o início desse ano. E, agora, vamos atender os moradores das Chácaras Alvorada”, comentou o secretário da SSM, Fábio Luduvirge, ao ressaltar ainda que o trabalho busca conscientizar os moradores sobre a importância de manter as ruas e terrenos limpos.

Equipe da Secretaria de Obras e Mobilidade vai promover a manutenção de vias das Chácaras Alvorada com a passagem de máquina de nivelamento de rua. “O intuito é melhorar a qualidade de vida dos moradores e facilitar o transporte evitando os problemas de locomoção no bairro”, disse.