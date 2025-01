Unidades escolares passam por melhorias para receber alunos em mais um ano letivo

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal da Educação, realiza um amplo trabalho de limpeza e roçagem nas unidades escolares do município. A manutenção será feita até o final de janeiro e é realizada para que as escolas municipais possam receber os professores, os funcionários e os 17.294 estudantes para o início de mais um ano letivo, que acontecerá em 3 de fevereiro.

Ao todo, 80 prédios receberão as ações de manutenção, que atingirão os prédios das 25 EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental), 32 EMEIs (Escolas Municipais de Ensino Infantil) e 21 CEIs (Centros de Educação Infantil). Os serviços também serão executados no Ceape (Centro de Apoio Pedagógico Especializado), no Jardim Progresso.

O titular da Pasta, Paulo Paliari, disse que o trabalho tem como finalidade garantir o bem-estar dos estudantes e das equipes que atuam nas escolas. “Estamos preparando as unidades escolares para a volta às aulas para oferecer um ambiente limpo e agradável para os alunos, o corpo docente e toda a comunidade. As ações preventivas influenciam diretamente no aprendizado das crianças”, comentou.

Nesta terça-feira, dia 7 de janeiro, a manutenção aconteceu na EMEI Olavo de Oliveira, no Jardim Planalto. “As atividades escolares retornam para mais de 17 mil estudantes da rede municipal de ensino e, por isso, estamos agilizando o cronograma de serviços para que, dentro do possível, tudo esteja preparado da melhor forma para recebê-los”, finalizou Paliari.