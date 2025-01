13 equipes confirmam participação na 48ª Maratona Esportiva Guaçuana

Na noite desta terça-feira, 7 de janeiro, foi realizado o Congresso Técnico da 48ª Maratona Esportiva Guaçuana (MEG). O encontro ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL), no Bairro do Lote, e reuniu os dirigentes das 13 equipes inscritas na competição, para discutir sobre o regulamento do evento desse ano.

As equipes participantes da 48ª MEG serão: Atlético Amigos, Bom Jesus/Massuia Imóveis, Brais/Alvorada, Cerâmica Clube, Espaço Liga, Ipiranga Futsal, Machado Team Combate, Martinho Prado, Ohana, Storms, Unidos da Vila, Vira Copos F.C. e Ypê Pinheiro Futsal. As competições terão início no dia 24 de janeiro, uma sexta-feira, com a dança de salão, que será disputada no salão social do Cerâmica Clube, a partir das 19h.

“Convidamos toda a população para prestigiar os jogos que integram a Maratona Esportiva Guaçuana de 2025, porque a mais tradicional competição de Mogi Guaçu promove o esporte e a integração entre os atletas e a comunidade. Além disso, divulgamos o esporte como atividade sadia e que deve ser praticado por todos, sem distinção de raça, credo ou posição social”, disse o secretário da SEL, Paulo Cesar Moreira.

Abertura

A cerimônia de abertura da 48ª Maratona Esportiva Guaçuana (MEG) está agendada para o dia 22 de janeiro, uma quarta-feira, às 19h30, no Ginásio Poliesportivo Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. O evento contará com o desfile dos atletas e delegações participantes, acendimento simbólico da pira olímpica, juramento dos atletas e o Concurso de Rainha da MEG, além de apresentações culturais.

As categorias serão Pessoas com Deficiência (PCD) para qualquer idade, pré-mirim, mirim, juvenil, adulto (nascidos em 1985 ou antes), veterano (nascidos em 1975 ou antes) e sênior (nascidos em 1965 ou antes). E, na atual edição, serão disputadas 28 modalidades: atletismo, badminton, basquete 3×3, basquetebol, beach tênis, biribol, bocha, ciclismo, dança de salão, dama, dominó, futevôlei, futsal, handebol, malha de terra, malha oficial, mountain bike, natação, poker, pedestrianismo, rainha, skate, tênis de campo, tênis de mesa, truco, voleibol indoor, vôlei de praia e xadrez.

Para mais informações, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) pelo telefone (19) 99854.4817.