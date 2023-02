Três escolas municipais passam a ser denominadas de Emebs para melhor atender os alunos, pais e professores 

Desde o dia 7 de fevereiro, três Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emefs) de Mogi Guaçu passaram a ser denominadas como Escolas Municipais de Ensino Básico (Emebs), sendo elas: Padre Estevo Fernando Laurindo, no Jardim Igaçaba; Profª. Guilhermina Lopes Rodrigues, no Jardim Hedy; e Cel. Joaquim Leite de Souza, no Nova Louzã.

O secretário de Educação, Paulo Paliari, explicou que a nova denominação irá permitir um melhor atendimento administrativo e pedagógico pela direção de cada unidade escolar aos alunos, professores e pais. Segundo ele, apesar da mudança de nomenclatura, o número de novas vagas nas três escolas não foi ampliado.

“Com a nova nomenclatura será possível nomear uma única diretora para cada escola, já que elas contam com os ensinos infantil e fundamental, facilitando o atendimento de alunos, pais e professores para lidar com os assuntos relacionados aos dois ensinos nessas regiões”, disse.

É importante mencionar que nas três unidades denominadas de Emebs já são realizados os ensinos fundamental e infantil. A Padre Estevo Fernando Laurindo e Profª. Guilhermina Lopes Rodrigues contam com ensino fundamental do 1º ao 5º e de pré-escola para crianças de 4 a 5 anos. Na Cel. Joaquim Leite de Souza o ensino é do 1º ao 9º ano e também de pré-escola.