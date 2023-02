Prefeito e ex-deputado conhecem melhorias destinadas ao Conselho Tutelar pelo Governo Federal

O prefeito Rodrigo Falsetti esteve na sede do Conselho Tutelar, no Jardim Santo Antônio, na manhã desta sexta-feira, dia 10 de fevereiro, para ver de perto as melhorias implementadas no local com apoio do Governo Federal e intermediação do então deputado federal Roberto Alves, hoje suplente. Alves acompanhou a visita ao lado da vereadora Lili Chiarelli, que fez, na época, a solicitação ao deputado do Republicanos para destinação dos equipamentos a Mogi Guaçu. A secretária de Assistência Social, Leila Maria Ramos, também participou do encontro.

A equipagem do Conselho Tutelar contemplou um veículo (com cadeirinha para crianças), cinco computadores, um refrigerador, um bebedouro, uma televisão e um aparelho de ar-condicionado portátil. A presidente da entidade, Antonina de Cássia Barbosa Estancial, e os demais conselheiros recepcionaram os visitantes. “A gente sabe da importância do trabalho que o Conselho Tutelar realiza. É um serviço essencial. Vamos continuar parceiros para ampliar os atendimentos e ajudar quem mais precisa”, ressaltou o prefeito.

A presidente do Conselho agradeceu o apoio dado pela Prefeitura e os equipamentos enviados por intermédio do deputado. “Agradecemos o prefeito, que não tem medido esforços para atender nossas solicitações, pois, agora, temos as portas abertas na Prefeitura. Depois de muitos anos, agora contamos com uma estrutura adequada para realizarmos os atendimentos e agradecemos o deputado que nos enviou esses equipamentos”.

“Quando há o comprometimento, os dois lados saem ganhando. O prefeito atendeu as reivindicações e vocês realizam um trabalho de excelência em prol da população. Fico feliz que existe essa parceria e que bom que pude contribuir ao atender a um pedido da amiga vereadora Lili, pois acredito que esse kit dá condições de trabalho para vocês”, comentou o suplente de deputado.

Lili Chiarelli destacou que já apresentou indicação para que Mogi Guaçu instale mais uma sede do Conselho Tutelar na cidade. “Protocolei na Câmara uma indicação para que a cidade passe a contar com o segundo Conselho Tutelar para um melhor atendimento de toda a população e fico feliz de vocês estarem mais bem instalados e equipados”, disse.

O Conselho Tutelar de Mogi Guaçu fica localizado à Rua Porto Ferreira, 624, no Jardim Santo Antônio. Em média, o órgão realiza de 10 a 13 mil atendimentos no ano.