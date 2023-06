Trecho do Shopping Buriti terá mudança de direção a partir desta quarta-feira (14) 

A partir desta quarta-feira, 14 de junho, o trecho da Rua Francisco Franco de Godoy Bueno, em frente ao Buriti Shopping, no Imóvel Pedregulhal, volta a ser de mão dupla no sentido centro-bairro. É importante destacar que a mudança será somente nessa extensão da via entre o semáforo de cruzamento da Rua Hugo Panciera com Rua Francisco Franco de Godoy Bueno em direção à Avenida Brasil.

Na gestão passada o trecho em questão teve a mão de direção alterada. Agora, com a conclusão das obras de prolongamento da Avenida Brasil, a Secretaria de Obras e Mobilidade optou pelo retorno da mão dupla para facilitar o tráfego de veículos nesta região. Além disso, os motoristas que transitarem pelo local contam com mais segurança por conta das melhorias feitas na Avenida Brasil.

Equipe da Secretaria de Obras e Viação vai concluir a mudança de direção do trecho nesta quarta-feira, sendo permitido o estacionamento em apenas um lado da via. A sinalização também será reforçada. O retorno da mão dupla na Rua Francisco Franco de Godoy Bueno tem como objetivo melhorar a mobilidade urbana dos condutores que passam pela região, principalmente, o que utilizam a Rua Francisco Franco de Godoy Bueno até a Avenida Brasil para acessar os bairros da Zona Oeste e Zona Sul de Mogi Guaçu.