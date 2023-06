No final da semana passada, o Presidente da Câmara Municipal, Vereador Jéferson Luís esteve reunido com o Deputado Federal Arnaldo Jardim, na ocasião, Jéferson negocia emendas para Mogi Guaçu no valor de R$ 700 mil para obras de infraestruturas no município.

Confira abaixo a postagem feita pelo próprio Vereador Jéferson Luís.