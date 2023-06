Prefeitura vai promover vacinação contra a febre amarela e contra a gripe durante a feira noturna

A Secretaria Municipal da Saúde agendou para os dias 16, 23 e 30 de junho uma ação de imunização contra a Febre Amarela e contra a Influenza durante a Feira Noturna Sabor da Rua. O evento acontece toda sexta-feira, a partir das 17h, na Avenida Alíbio Caveanha, no Jardim Novo I, nas proximidades do 26º Batalhão da Polícia Militar. A imunização tem o objetivo de atingir o maior número de pessoas, principalmente as que não conseguem comparecer nas unidades de saúde.

O secretário municipal de Saúde, Luciano Firmino Vieira, contou que a ação visa oferecer uma oportunidade a mais para a população se imunizar contra a gripe e contra a febre amarela. “A Secretaria Municipal da Saúde estará presente com uma tenda instalada na feira noturna para atualização e aplicação das vacinas de gripe e febre amarela. Para receber a imunização, basta o cidadão apresentar a sua carteirinha de vacinação”, explicou.

A campanha de vacinação contra a gripe e contra a febre amarela continua sendo realizada nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade. A vacinação acontece em período integral em 11 postos de segunda a sexta-feira das 8h às 16h, sendo UBS Guaçu Mirim, UBS Zona Sul, UBS Centro de Saúde, UBS Centro Oeste, UBS Zona Norte, UBS Zaniboni I, USF Zaniboni II, USF Santa Cecília, USF Ypê Pinheiro, USF Martinho Prado Júnior e USF Chácaras Alvorada.

E nos demais, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30 nos seguintes postos: USF Hermínio Bueno, USF Eucaliptos, USF Rosa Cruz, UBS Ypê II, USF Alto dos Ypês, USF Guaçuano, USF Fantinato, USF Santa Terezinha, USF Chaparral e USF Suécia.

A vacina contra a gripe é trivalente e protege contra três cepas do vírus influenza: Influenza A, H1N1 e H3N2 e Influenza B. Já a vacina contra a febre amarela é indicada a partir de nove meses de idade, sendo a imunização contraindicada para crianças com menos de seis meses de idade, gestantes, pacientes imunodeprimidos (pessoas com o sistema imunológico debilitado).

Segundo dados da Vigilância Epidemiológica (VE), não há registro de casos de febre amarela em Mogi Guaçu.

Campanha de Vacinação contra a Influenza e Febre Amarela

Período integral de segunda a sexta-feira das 8h às 16h

UBS Guaçu Mirim

UBS Zona Sul

UBS Centro de Saúde

UBS Centro Oeste

UBS Zona Norte

UBS Zaniboni I

USF Zaniboni II

USF Santa Cecília

USF Ypê Pinheiro

USF Martinho Prado Júnior

USF Chácaras Alvorada

Segunda a sexta-feira das 8h às 10h45 e das 13h às 15h30

USF Hermínio Bueno

USF Eucaliptos

USF Rosa Cruz

UBS Ypê II

USF Alto dos Ypês

USF Guaçuano

USF Fantinato

USF Santa Terezinha

USF Chaparral

USF Suécia