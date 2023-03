PAT divulga 68 vagas de EMPREGO para esta quarta (15)

68 vagas distribuídas em 36 ocupações

1. AJUDANTE DE COZINHA: Efetuar preparo das refeições, organização de pratos e refeições. Necessária experiência em carteira. Sexo indiferente. Ensino médio completo.

2. ANALISTA ADMINISTRATIVO: Experiência no segmento de transporte e rotinas administrativas generalistas (será um diferencial). Pacote office nível intermediário com domínio do Excel. Boa comunicação oral e escrita, residir em Mogi Guaçu. Responsabilidades: faturamento, emissão de NF, contas a pagar e receber, departamento pessoal, compras, entre outras pertinentes a função. Residir em Mogi Guaçu .Vaga sexo indiferente. Ensino superior completo em Administração ou áreas correlatas. CNH: B.

3. ASSISTENTE DE SERVIÇO CONTÁBIL: Experiência comprovada na função em carteira ou carta de referência. Efetuar a classificação, conciliação, lançamentos contábeis. Dar suporte geral as atividades da área. Auxiliar na apuração dos impostos, conciliar contas e preencher guias de impostos para recolhimento junto a órgãos do governo. Calcular e preencher darf’s e demais atividades oriundas a função. Sexo indiferente. Ensino superior completo ou cursando ciências contábeis.

4. AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL: Vaga Temporária- 90 dias, podendo ser efetivada: Assistente de RH, ter experiência na função, fazer contratações, folha de pagamento e outras atividades pertinentes a função. Sexo indiferente. Escolaridade médio completo ou superior.

5. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO: Não necessita experiência. Com veículo próprio para se locomover até o local de trabalho. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH:A OU B

6. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUCÃO: Experiência em linha de produção automatizada atuando em fabricação de produtos químicos, pesagem de matéria-prima, encaixotar produtos, limpeza e organização do setor. Desejável conhecimento elétrico, pneumático, hidráulico ,uso de balanças e BPF e 5S. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

7. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO: Necessária experiência em serviço pesado, tais como: materiais de construção, servente de obras, trabalhador rural, etc. Irá trabalhar no empilhamento e estocagem dos blocos e descarregamento de materiais. Serviço pesado. Empresa oferece oportunidade de crescimento e treinamento. Vaga masculina. Escolaridade indiferente.

8. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Encaixar, ensacar e paletizar limões. Vaga masculina. Escolaridade e experiência indiferentes. Preferência para quem resida na zona norte de Mogi Guaçu, nos bairros dos Ipês, PC Nova, Santa Terezinha e Pantanal, onde o transporte passa.

9. AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Selecionar e embalar limões. Manter a organização e limpeza do local de trabalho. Vaga feminina. Escolaridade e experiência indiferentes. Preferência para quem resida na zona norte de Mogi Guaçu, nos bairros dos Ipês, PC Nova, Santa Terezinha e Pantanal, onde o transporte passa.

10. AUXILIAR DE MECÂNICO: Auxiliar nas atividades de manutenção em empilhadeiras. Noções de mecânica e ferramentas. Desejável com carta de referência. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: AB

11. BARMAN/BARMAID: Realizar todas as funções pertinentes a função de barman/barmaid. Experiência na função. Sexo indiferente. Ensino fundamental completo.

12. CASEIRO: Necessário saber tirar leite de vaca, limpar piscina, manutenção de jardim entre outras atividades pertinentes a função. Casal sem filhos, para moradia. Experiência comprovada em carteira de trabalho ou carta de referência de trabalho anterior. Vaga masculina. Escolaridade alfabetizado.

13. COBRADOR/MONTADOR: Não precisa experiência. Empresa oferece treinamento. Possuir veículo próprio (moto) e ferramentas básicas. Para contratação imediata. Empresa oferece carreira com ascensão profissional e participação nos lucros. Vaga masculina. Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto. CNH: A

14. CONTROLADOR DE QUALIDADE: Vaga temporária 180 a 365 dias. Para trabalhar em Martinho Prado Junior. Necessário conhecimentos em qualidade e dimensionamento de peças. Possuir veículo próprio, experiência comprovada em análise e controle de qualidade. Conhecimento em paquímetro e metrologia será um diferencial. Sexo indiferente. Escolaridade Ensino médio completo. CNH: AB

15. COSTUREIRA EM GERAL: Vaga para trabalhar em Itapira. Não é necessária experiência. Empresa oferece treinamento, oportunidade para uma recolocação no mercado de trabalho e noiva profissão. Empresa oferece transporte. Vaga feminina. Ensino fundamental/alfabetizada.

16. ENCARREGADO DE PRODUÇÃO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessária experiência mínima de 02 anos com liderança de equipe. Desejável cursos na área. Liderar, coordenar e fiscalizar serviços de equipe, controlar assiduidade, pontualidade, uso de EPI’S, eficiência dos funcionários, ter boa comunicação, ser motivador. Residir na zona norte em Mogi Guaçu, nos bairros Ipês, Pq. C. Nova, Santa Terezinha e Pantanal, locais da linha do transporte oferecido. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: A

17. FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS: Desenvolver todas as atividades pertinentes a função. Necessária experiência comprovada em carteira. Vaga masculina. Ensino fundamental completo. CNH: B

18. GARÇOM: Necessária experiência na função comprovada em carteira. Atendimento ao cliente, recebimento de pedidos a cozinha, recolhimento de itens da mesa, organização do salão. Sexo indiferente. Ensino médio completo.

19. GARÇOM: Realizar todas as atividades pertinentes a garçom. Experiência na função. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

20. MECÂNICO DE BICICLETAS: Necessária experiência na função. Conhecimento total de manutenção de bicicletas. Vaga masculina. Ensino médio completo.

21. MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS: Vaga para trabalhar em Itapira: Manutenção efetiva e preventiva de maromba, laminador, caixão, misturador, carregador, vaganetas, estufas e esteiras, bem como atividades afins em indústria de cerâmica vermelha. Vaga masculina. CNH: AB

22. OPERADOR DE ESCAVADEIRA E CARREGADEIRA JUNIOR: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Operar máquina escavadeira realizando trabalho de terra, operar a carregadeira realizando o carregamento de materiais ao cliente internamente. Desejável cursos na área. Vaga masculina. Ensino médio completo. CNH: D ou E.

23. OPERADOR DE REATOR EM INDÚSTRIA QUÍMICA: Necessária experiência em operação de reator ou conhecimentos em vasos sob pressão. Vaga masculina. Ensino médio completo ou curso na área.

24. OPERADOR DE ROÇADEIRA COSTAL: Necessária experiência comprovada em carteira como operador de roçadeira, nylon e faca. Realizar demais atividades pertinentes a função. Sexo masculino. Escolaridade indiferente.

25. OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO: Atuar como operador de telemarketing. Possuir boa dicção, gostar de atendimento ao público. Não precisa ter experiência, porém se tiver será considerado um diferencial. Sexo e escolaridade indiferentes.

26. POLIDOR DE VEÍCULOS: Necessário possuir conhecimento em polimento de veículos. Vaga masculina. Escolaridade indiferente.

27. SOLDADOR: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Preparar equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte de peças a serem soldadas. Aplicar estritas normas de segurança, organização do local de trabalho e meio ambiente. Unir e cortar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte, tais como: Mig, Tig e Eletrodo Revestido. Realizar corte com maçarico. Necessária experiência com soldas: Mig, Tig e Eletrodo. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

28. SOLDADOR: Trabalhar em Itapetininga, Luiz Antonio, Agudos, Jundiaí, São Paulo, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Três Lagoas. Necessária experiência na função, comprovada em carteira de trabalho. Disponibilidade para viagens. Vaga masculina. Escolaridade indiferente. CNH: AB

29. SUPERVISOR DE PRODUÇÃO (LÍDER – ÁREA DE COSMÉSTICOS): Acompanhar a produtividade e a qualidade da produção dos operadores. Analisar relatórios de produção, visando identificar desvios e , ou aumento de custos e propor ações de melhorias. Supervisionar a organização, higiene, segurança e limpeza das áreas de trabalho. Sexo indiferente. Ensino Técnico ou Superior completo em Farmácia/ Química ou áreas correlatas. CNH: A ou B.

30. TÉCNICO EM MANUTENÇÃO ELETRÔNICA: Necessária experiência na função. Efetuar consertos de inversor de solda e reparo em placas. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

31. TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO: Necessária experiência na função. Efetuar consertos em geladeiras e ar-condicionado. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

32. TRABALHADOR RURAL: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Necessário conhecimento em área rural. Cuidar dos animais e horta. Necessário morar no sítio. Vaga masculina. Ensino fundamental completo.

33. VENDEDOR INTERNO: Necessária experiência comprovada na função. Sexo indiferente. Ensino médio completo.

34. VENDEDOR INTERNO: Trabalhar com vendas de produtos ópticos. Necessária experiência comprovada através de carteira de trabalho. Vaga feminina. Ensino médio completo.

35. VENDEDOR INTERNO: Vaga para trabalhar em Mogi Mirim. Atuará no setor de vendas internas com atendimento a jovens e adultos. Necessário conhecimento em pacote office e experiência na função. Sexo indiferente. Ensino médio completo.

VAGAS DISPONÍVEIS PARA PCD (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA)

36. AUXILIAR DE LIMPEZA: Necessário comprovação de deficiência através de laudo médico atualizado. Realizar limpeza de salas, banheiros e fábrica. Sexo indiferente. Ensino fundamental completo.

Vagas disponíveis para o dia: 15/03/ 2023 (Quarta-Feira).

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

Rua São José, nº 49 – Vila Julia

(019)3841-7323 / (019) 3891-5300

O PAT INFORMA QUE EM HIPÓTESE ALGUMA AS EMPRESAS QUE DEMANDAM VAGAS NO POSTO PODEM COBRAR QUALQUER VALOR PARA GERAR OPORTUNIDADE DE TRABALHO. CASO ISSO OCORRA NOS COMUNIQUE ANTES DE QUALQUER AÇÃO.Vagas atualizadas em: 14/03/2023

