Sylvamo abre as inscrições de seu Programa de Estágio 2024 com vagas afirmativas para pessoas com deficiência (PCDs)

A Sylvamo (NYSE:SLVM), empresa de papel do mundo e produtora das marcas Chamex, Chamequinho e Chambril, anuncia a abertura das inscrições para o seu Programa de Estágio 2024. Para participar, os candidatos precisam realizar cadastro, até dia 22 de outubro, no site do Vagas (https://trabalheconosco.vagas.com.br/sylvamo-estagio) e não é necessário ter conhecimento da língua inglesa e nem experiência prévia. Ao todo, são oferecidas 30 oportunidades para diferentes áreas de atuação, sendo sete delas vagas afirmativas para Pessoas com Deficiência (PcDs).

“Na Sylvamo, contamos com equipes e lideranças dedicadas e colaborativas que incentivam o desenvolvimento contínuo das pessoas. Acreditamos que o sucesso dos nossos profissionais é o que pode garantir o crescimento da nossa empresa. Promovemos uma cultura inclusiva e diversificada, na qual todas as pessoas se sentem bem-vindas, incluídas e valorizadas. Com um olhar mais atento às oportunidades identificadas em nossos grupos de afinidade, este ano, 23% das vagas oferecidas são exclusivas para Pessoas com Deficiência”, afirma Ana Tasca, diretora de Recursos Humanos.

O processo seletivo conta com cinco etapas no total: inscrições, teste on-line, bate-papo com RH, dinâmica de grupo e entrevista. A Sylvamo procura profissionais de diversas origens, perfis e experiências, residentes de cidades na região de Mogi Guaçu (SP) e Luiz Antônio (SP), onde estão localizadas duas de suas fábricas no Brasil.

A companhia valoriza a pluralidade de ideias e pensamentos e acredita que cada pessoa é única. Um time diverso trabalhando coletivamente para atingir um objetivo comum contribui para a construção da empresa, para o fortalecimento das relações entre os times e para o desenvolvimento da companhia.

Pré-requisitos

Estar cursando último ou penúltimo ano do ensino superior em 2024

Conclusão de curso prevista entre dezembro de 2024 a dezembro de 2025

Obs.: Para as vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência não há obrigatoriedade do ano de formação

Cursar aulas no período noturno ou ter disponibilidade para transferir as aulas para esse período

Disponibilidade de estagiar 30 horas semanais no modelo presencial, de segunda a sexta-feira

Não é necessário conhecimento do idioma inglês

Não é necessário experiência prévia de trabalho

Benefícios

Bolsa-Auxílio

Vale-Alimentação

Transporte fretado

Refeição no local

Gympass

Plano Médico

Plano Odontológico

Seguro de Vida

Acesso ao Clube de Campo (localizado em Mogi Guaçu – SP)

Localidades e áreas:

Luiz Antônio/SP:

Florestal

Industrial

Supply Chain

Tecnologia da Informação

Mogi Guaçu/SP:

Finanças

Florestal

Jurídico

Recursos Humanos

Sourcing

Supply Chain

Tributário e Assuntos Corporativos

Mogi Guaçu/SP – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência:

Finanças

Recursos Humanos

Sourcing

Supply Chain

Tributário e Assuntos Corporativos

Tecnologia da Informação

Sobre a Sylvamo

A Sylvamo (NYSE: SLVM) é a Empresa de Papel do Mundo com fábricas na Europa, América Latina e América do Norte. Nossa visão é ser o empregador, fornecedor e investimento preferido. Transformamos recursos renováveis em papéis dos quais as pessoas dependem para educação, comunicação e entretenimento. Com sede em Memphis, Tennessee, empregamos mais de 6.500 profissionais. As vendas líquidas para 2022 foram de US$ 3,6 bilhões. Para mais informações, visite o site.