Solenidade de abertura da MEG apresenta as seis equipes participantes 

A noite de segunda-feira, dia 2 de outubro, marcou a solenidade de abertura da 47ª edição da Maratona Esportiva Guaçuana (MEG), promovida no salão social do Cerâmica Clube. Seis equipes participam da disputa, que já começou e envolve mais de 500 atletas. 25 modalidades são disputadas em nove locais espalhados pelo município. A competição é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

O vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel participou ao lado do secretário municipal de Esporte, Paulo César Moreira e do vereador Raphael Locatelli, além dos participantes e dirigentes das equipes. “A MEG é uma de nossas competições mais tradicionais e, assim como o nosso prefeito Rodrigo Falsetti, também ressalto a importância do esporte na vida das pessoas e não vamos medir esforços para continuar investindo em nosso município. Contem com a gente”, comentou o vice-prefeito.

As equipes participantes da MEG são: Cerâmica Clube/Unimogi/Pense Mackenzie, Associação de Amigos Bom Jesus, Brais/Alvorada, Machado Team Combate, Lagoa Esporte Clube e Espaço Liga CMO. O badminton foi a modalidade da estreia da competição, no último sábado, dia 30 de setembro, e envolveu todas as equipes inscritas. Já durante a solenidade de abertura, outras duas modalidades aconteceram: desfile de rainha e dança de salão.

Maria Laura Mariano da Silva, representando o Cerâmica Clube, foi escolhida a rainha ao receber a nota máxima dos jurados. O casal Pedro Aparecido Scotom e Cláudia Maria Lucas, da equipe Brais/Alvorada, venceu na dança de salão com a maior pontuação. “A MEG é uma competição esperada com disputadas acirradas e esperamos, mais uma vez, uma belíssima edição”, destacou o secretário de Esporte.

A 47ª edição da MEG terá duração de aproximadamente dois meses com a disputa do basquetebol fechando a competição no dia 25 de novembro. A cerimônia de encerramento será no dia 30 de novembro, no Cerâmica Clube, para premiar as equipes mais bem colocadas e os melhores desempenhos nas modalidades individuais.

Modalidades

São disputadas 25 modalidades: atletismo, badminton, basquete 3×3, basquetebol, beach tênis, biribol, bocha, ciclismo, dança de salão, dominó, futevôlei, handebol, damas, malha de terra, malha oficial, mountain bike, natação, prova pedestre, rainha, tênis, tênis de mesa, truco, voleibol adaptado, voleibol indoor e xadrez.

A MEG conta com categorias masculinas e femininas de pessoas com deficiência (PCD), pré-mirim (nascidos em 2011 ou após), mirim (nascidos em 2008 ou após), juvenil (nascidos em 2007, 2006 ou 2005), adulto (livre), master (nascidos em 1983 ou antes) e veteranos (nascidos em 1973 ou antes). Cada modalidade terá suas determinadas categorias.

Além do Pelezão, a Arena Mogi Beach Tennis, Cerâmica Clube, Sesi, o Centro Esportivo Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, o Ceresc, Centro Esportivo Antônio Campano, o Ginásio Poliesportivo Jornalista Ari Marchiori, Centro Esportivo José Suzigan, o Beira-Rio, e o Ginásio de Esportes Carlos Nelson Bueno, o Furno, também serão palcos da MEG.