Prefeitura retoma recapeamento asfáltico e 12 vias serão contempladas

Nesta terça-feira, 3 de outubro, a Prefeitura de Mogi Guaçu reiniciou os serviços de recapeamento asfáltico de mais 12 vias da cidade, sendo a primeira a receber o trabalho a Avenida Luiz Augusto Lanzi, na Vila Leila, localizada na Zona Norte de Mogi Guaçu. O serviço faz parte da etapa final do pacote de recapeamento de 32 ruas e avenidas do município feito pela Kayrós Construtora e Pavimentadora, contando com acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

As 12 vias da etapa final do serviço integram o pacote de recapeamento de 32 ruas e avenidas do município com investimento por meio de convênio estadual do Programa São Paulo sem Papel no valor de R$ 6.887.914,10, sendo R$ 5 milhões do Governo do Estado de São Paulo e R$ 1.887.914,10 de contrapartida do município.

O serviço na Avenida Luiz Augusto Lanzi será executado da rotatória da Avenida Bandeirantes até a rotatória da Avenida Clara Lanzi Bueno nos dois lados da via, totalizando cerca de 1,1 km de novo recapeamento asfáltico. O trabalho incluirá também as embocaduras da Rua Osasco e Rua São Bernardo do Campo.

“Não podemos permitir que uma das principais entradas da cidade fique degradada, por isso, nosso objetivo é recuperar 100% a Avenida Luiz Augusto Lanzi”, disse o prefeito Rodrigo Falsetti ao destacar ainda que “o serviço de recapeamento asfáltico do pacote de 32 vias já contemplou 20 ruas e avenidas de Mogi Guaçu, começando em março deste ano pela Avenida Washington Luiz”.

Além da Avenida Luiz Augusto Lanzi, na Vila Leila, pelo cronograma da Administração Municipal serão contempladas ainda pelo pacote mais 11 vias, sendo Rua João Casemiro Leme, Rua Miguel Fernandes e Rua Barretos, no Jardim Presidente; Rua Walter Bueno, Rua Pedro Antônio de Arruda e Rua Presidente Vargas, no Jardim Cruzeiro; Avenida Oscar Chiarelli, Rua Ângelo Caporalli, Rua Doutor Luiz Anhaia Mello e Praça Gynira Mendes, no Centro; e Rua Princesa Isabel, na Vila Ricci.

Recape

O pacote contempla o recape em 32 vias do maior programa de recapeamento asfáltico de ruas e avenidas de Mogi Guaçu. Desta forma, a Prefeitura continua dando sequência ao programa de recapeamento asfáltico, prioridade da gestão do prefeito Rodrigo Falsetti.

A primeira via contemplada foi a Avenida Washigton Luiz e, depois, a Rua Atibia. Na sequência, o recapeamento foi realizado no entorno da Praça Sorocaba, no Jardim Santo Antonio, que incluiu trechos da Rua Porto Ferreira, Rua Sérgio Augusto Zamariolla e Rua Pinhal. Trecho da Rua Bauru entre as Avenidas Washington Luiz e Bandeirantes também foi contemplado.

O serviço promoveu ainda a troca da malha viária da Avenida Bandeirantes, que recebeu mais de 1,5 km de novo asfalto no sentido bairro-centro da rotatória da Avenida Júlio Xavier da Silva até a Praça Antonio Giovani Lanzi, a Praça da Capela. Além disso, um novo recapeamento também foi executado no entorno da Praça Thiago Henrique Lopes, no Parque Cidade Nova. Todas as vias já receberam nova sinalização de solo.

Pelo pacote ainda, a Prefeitura já finalizou o recapeamento da Rua Santa Júlia, Rua São José, além de trecho da Rua Francisco de Arruda, na Vila Júlia; Rua Alvarenga Peixoto, na Vila Paraíso, na Zona Sul, que incluiu também os trechos da Rua Conselheiro José Franco de Godoy, Rua Conselheiro Arthur Grillet, Rua Duarte da Costa, Rua Itatiba e Rua Cláudio Manoel da Costa.

Também na Vila Paraíso, a empresa executou o recapeamento em 650 metros lineares da Rua Cristóvão Colombo, a partir do trecho de cruzamento da via com a Rua dos Operários até a Avenida Padre Jaime. O serviço incluiu as embocaduras da Rua Sete de Setembro, Rua Bartolomeu da Silva e Rua Fernão Dias Paes. Entre os serviços estão a Avenida José Gregório Bento e as Ruas João Pessiquele e Benedito Euclides Martini, no Parque dos Eucaliptos.

“Já foram recapeadas 48 vias em Mogi Guaçu em dois anos de governo. Nossa meta é recapear mais de 100 ruas. Além dessas deste novo pacote, outras 16 vias também irão receber novo pavimento. É o maior programa de recapeamento asfáltico da nossa cidade. E nós vamos continuar em busca de mais recursos para levar esta melhoria para outras localidades, pois são muitos anos sem investimento”, comentou o chefe do Executivo.

32 ruas do pacote

Avenida Bandeirantes – Vila Pinheiro

Avenida Luiz Augusto Lanzi – Vila Leila

Avenida Oscar Chiarelli – Centro

Rua Ângelo Caporalli – Centro

Rua Doutor Luiz Anhaia Mello – Centro

Avenida Washington Luiz – Vila São Carlos

Avenida José Gregório Bento – Parque dos Eucaliptos

Rua João Pessiquele – Parque dos Eucaliptos

Rua Benedito Euclides Martini – Parque dos Eucaliptos

Rua Atibaia – Jardim Santo Antônio

Rua Bragança Paulista – Jardim Santo Antônio

Rua Pinhal – Jardim Santo Antônio

Rua Porto Ferreira – Jardim Santo Antônio

Rua Sérgio Augusto Zamariolla – Jardim Santo Antônio

Rua Santa Júlia – Vila Júlia

Rua São José – Vila Júlia

Rua Francisco de Arruda – Vila Júlia

Rua Alvarenga Peixoto – Vila Paraíso

Rua Conselheiro José Franco de Godoy – Vila Paraíso

Rua Conselheiro Arthur Grillet – Vila Paraíso

Rua Duarte da Costa – Vila Paraíso

Rua Itatiba – Vila Paraíso

Rua Cláudio Manoel da Costa – Vila Paraíso

Rua Cristóvão Colombo – Vila Paraíso

Rua Princesa Isabel – Vila Ricci

Rua João Casemiro Leme – Jardim Presidente

Rua Miguel Fernandes – Jardim Presidente

Rua Barretos – Jardim Presidente

Rua Walter Bueno – Jardim Cruzeiro

Rua Pedro Antônio de Arruda – Jardim Cruzeiro

Rua Presidente Vargas – Jardim Cruzeiro