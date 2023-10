Stock Car vai ao limite no Velocitta com grandes disputas na pista

A Stock Car Pro Series realizou a décima e antepenúltima etapa de uma empolgante temporada 2023 neste domingo (29). O Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), foi palco de duas grandes corridas, que foram vencidas pelos pilotos da Eurofarma RC. Na primeira prova do dia, Daniel Serra superou Felipe Fraga (Blau Motorsport) na estratégia de pit-stop e venceu pela terceira vez no campeonato, enquanto Felipe Baptista (KTF) foi o terceiro depois de superar Gabriel Casagrande na última volta.

Ricardo Maurício repetiu a tática adotada pelo companheiro de equipe na Corrida 2, mas também precisou segurar a forte pressão de Felipe Massa (Lubrax Podium) nas voltas finais para vencer pela segunda vez na temporada e a 37ª na Pro Series, empatando com Cacá Bueno (KTF) como o segundo maior vencedor em atividade na categoria. Fraga ficou na terceira posição.

Com um quarto e um décimo lugares neste domingo, Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) conseguiu abrir ainda mais vantagem perante seus concorrentes diretos. O campeão de 2021 tem agora 279 pontos, 31 a mais que o novo vice-líder da temporada, Felipe Fraga, que foi o maior pontuador do fim de semana em Mogi Guaçu.

Estratégia leva Serra à vitória — Pole position, Fraga sustentou a liderança, com Serra em segundo e Casagrande em terceiro. Com o desenrolar da prova, o piloto da Blau conseguiu abrir vantagem na frente e controlou a disputa até a abertura da janela para pit-stop obrigatório.

Fraga foi justamente o primeiro piloto a fazer a parada nos boxes, sendo seguido por Casagrande, enquanto Serra adotou estratégia diferente, optou por ter pista livre e tentar buscar a liderança da corrida. Daniel partiu para os boxes na volta 11, fez o pit-stop, teve sucesso na sua tática e voltou logo à frente do Chevrolet Cruze #88 da Blau.

Os minutos finais de prova entregaram muita emoção com o duelo de campeões. Serra conseguiu sustentar a liderança e cruzou a linha de chegada na frente para vencer pela terceira vez na temporada e a 24ª na sua laureada carreira. Fraga confirmou o segundo lugar, enquanto Felipe Baptista fez a ultrapassagem na última volta, superou Gabriel Casagrande e foi o terceiro.

“Foi um misto de performance com estratégia. Paramos na hora certa e, como seguimos na pista [antes da parada obrigatória], viramos tempos bem rápidos. A equipe fez um pit-stop perfeito, mais uma vez, e voltamos em primeiro. Tivemos um pouquinho de sufoco ali depois do safety-car, mas depois deu tudo certo”, comemorou Daniel.



Ricardinho duela com Massa — Com uma primeira fila de oito títulos, Cacá Bueno e Ricardo Maurício puxaram o grid da disputa complementar deste domingo. O pentacampeão manteve a liderança, logo à frente de Ricardinho, enquanto Thiago Camilo era o terceiro, mas enfrentava a forte pressão de Felipe Massa.

Entre os ponteiros, Cacá foi o primeiro a fazer seu pit-stop, na volta 9. Maurício seguiu na pista e tentou repetir a estratégia de sucesso com o companheiro de equipe Daniel Serra na Corrida 1. Ricardinho foi para os boxes duas voltas depois e regressou à frente do piloto carioca, que também perdeu posição para Massa.

Ricardo Maurício partiu para as voltas finais tentando segurar a pressão exercida por Massa, enquanto Cacá Bueno vinha em terceiro, seguido de perto por Felipe Baptista e Felipe Fraga no momento em que houve nova intervenção do safety-car por conta de problema sofrido pelo campeão Marcos Gomes.

A prova foi retomada com bandeira verde quando restavam pouco menos de dois minutos. Massa tentou de tudo para vencer pela primeira vez na Stock Car e encostou em Ricardinho. Mas o tricampeão resistiu e partiu para a conquista da sua vitória 37 na Stock Car — igualando Cacá Bueno como o segundo maior vencedor em atividade. Felipe Baptista terminou na pista em terceiro, mas foi punido em razão do incidente com Cacá durante a prova, de modo que Felipe Fraga completou o top-3 oficial da disputa.

Maurício voltou ao pódio da Stock Car, que não frequentava desde a etapa de Interlagos, em abril, quando foi vencedor da Corrida 2. “Depois de alguns finais de semana que tivemos na temporada, é sempre bom voltar a vencer. Ainda mais aqui no Velocitta, que depois de Interlagos é nosso segundo quintal de casa. O resumo é que foi um fim de semana difícil, mas nossa equipe conseguiu encaixar um bom trabalho desde os treinos. O Daniel venceu a primeira e triunfei na segunda prova. Foi bem disputada, com lutas com o Cacá logo no começo e depois com o Felipe Massa. O que predominou mesmo foi a estratégia. E veio mais uma vitória, a 37ª da carreira, então estou bem feliz”, destacou.



Fraga assume vice-liderança — A tabela do campeonato tem duas mudanças bem importantes no momento em que a temporada se aproxima da definição dos candidatos ao título. Felipe Fraga chegou ao Velocitta em sexto no campeonato e deixa o interior de São Paulo na vice-liderança. O paraense radicado em Palmas está agora a 31 pontos da liderança da tabela, que segue ocupada por Gabriel Casagrande.

Thiago Camilo (Ipiranga Racing) manteve a terceira posição do campeonato e soma 244 pontos. Rubens Barrichello marcou dez tentos neste fim de semana e caiu de segundo para quarto, com um total de 237 até agora. E Daniel Serra ganhou três posições na tabela depois da vitória neste domingo e deixa o interior paulista em quinto no campeonato, com 231 pontos.

Casagrande considerou ter vivido uma etapa favorável em termos de campeonato, já que ampliou de 22 para 31 pontos sua vantagem para o segundo colocado. “Foi um fim de semana positivo. Chegamos aqui pensando em não diminuir a diferença para o vice-líder, e ela aumentou. Sei do potencial e da enorme qualidade do Fraga, que é campeão, e com certeza ele iria incomodar. Mas temos uma vantagem grande e vamos para Cascavel para tentar manter essa diferença e, em Interlagos, que a gente possa chegar em Interlagos em plenas condições para conquistar o título”.

A 11ª e penúltima etapa do campeonato acontece em 26 de novembro no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel, no oeste do Paraná.



Stock Car Pro Series, etapa 10, Velocitta

Corrida 1:

1º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 18 voltas em 31min42s840

2º – Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 1s312

3º – Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 2s048

4º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze), a 3s104

5º – Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), a 3s643

6º – Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), a 4s424

7º – Rafael Suzuki (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 5s204

8º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 7s224

9º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 8s350

10º – Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 8s498

11º – Rubens Barrichello (Mobil Ale/Toyota Corolla), a 8s746

12º – Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), a 9s156

13º – Lucas Foresti (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze), a 9s368

14º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 9s722

15º – Rodrigo Baptista (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 10s190

16º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 11s703

17º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 12s065

18º – Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 12s487

19º – Felipe Lapenna (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 13s061

20º – Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 13s671

21º – Tony Kanaan (Texaco Racing/Toyota Corolla), a 14s074

22º – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 14s177

23º – Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 14s737

24º – Nelson Piquet Jr. (Crown Racing/Toyota Corolla), a 15s075

25º – Lucas Kohl (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), a 16s510

26º – Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 17s458

27º – Dudu Barrichello (Mobil Ale /Toyota Corolla), a 1min03s996

28º – Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 5 voltas



Não completou

Gaetano Di Mauro (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), a 12 voltas



Excluído

Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze)



Corrida 2:

1º – Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 20 voltas em 32min52s660

2º – Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), a 0s531

3º – Felipe Fraga (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 3s397

4º – Nelson Piquet Jr. (Crown Racing/Toyota Corolla), a 3s894

5º – Átila Abreu (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 4s771

6º – Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 8s086

7º – Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), a 8s432

8º – Dudu Barrichello (Mobil Ale /Toyota Corolla), a 9s011

9º – Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 11s133

10º – Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze), a 11s160

11º – Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), a 13s950

12º – Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), a 16s899

13º – Felipe Lapenna (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 18s176

14º – Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 19s159

15º – Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), a 20s665

16º – Lucas Kohl (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), a 21s670

17º – Gaetano Di Mauro (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), a 23s358

18º – Tony Kanaan (Texaco Racing/Toyota Corolla), a 24s389

19º – Cacá Bueno (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 26s023

20º – Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), a 28s782

21º – Lucas Foresti (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze), a 34s634

22º – Rubens Barrichello (Mobil Ale/Toyota Corolla), a 42s028

23º – Rafael Suzuki (Pole Motorsport/Chevrolet Cruze), a 2 voltas

24º – Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), a 2 voltas

25º – Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), a 5 voltas



Não completaram

Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), a 9 voltas

Enzo Elias (Crown Racing/Toyota Corolla), a 9 voltas

Rodrigo Baptista (KTF Sports/Chevrolet Cruze), a 10 voltas

Gianluca Petecof (Full Time Sports/Toyota Corolla), a 18 voltas

Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), não largou



Classificação do campeonato depois de dez etapas:

1º – Gabriel Casagrande, 279 pontos

2º – Felipe Fraga, 248

3º – Thiago Camilo, 244

4º – Rubens Barrichello, 237

5º – Daniel Serra, 231

6º – Rafael Suzuki, 221

7º – Ricardo Zonta, 205

8º – Gianluca Petecof, 204

9º – Ricardo Maurício, 190

10º – Guilherme Salas, 184

11º – Felipe Baptista, 180

12º – Cesar Ramos, 178

13º – Nelson Piquet Jr., 175

14º – Felipe Massa, 157

15º – Matías Rossi, 156

16º – Átila Abreu, 132

17º – Julio Campos, 126

18º – Lucas Foresti, 125

19º – Gaetano Di Mauro, 120

20º – Dudu Barrichello, 117

21º – Cacá Bueno, 115

22º – Bruno Baptista, 113

23º – Allam Khodair, 111

24º – Denis Navarro, 89

25º – Marcos Gomes, 85

26º – Rodrigo Baptista, 62

27º – Sergio Jimenez, 58

28º – Enzo Elias, 55

29º – Lucas Kohl, 43

30º – Tony Kanaan, 29

31º – Felipe Lapenna, 10

32º – Arthur Leist, 9

33º – Rafael Martins, 6

34º – Antonio Junqueira, 4

35º – Raphael Teixeira, 4

36º – Diego Nunes, 2

*pontuação extraoficial



Calendário da temporada 2023

Etapa / Data / Local

11ª – 26/11 – Cascavel (PR)

12ª – 17/12 – Interlagos (SP)