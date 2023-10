Rua Inácio Franco Alves recebe serviços de recapeamento     

Nesta segunda-feira, 30 de outubro, a Prefeitura de Mogi Guaçu deu sequência aos serviços de recapeamento asfáltico da Rua Inácio Franco Alves, no Parque Cidade Nova, no trecho entre a Rua Antonio de Freitas até a Rua Antonio Silveira Ramalho. O trabalho estava previsto para sábado, dia 28 de outubro, mas foi adiado por conta das chuvas. O serviço tem acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

É importante destacar que as vias que fazem cruzamento com a Rua Inácio Franco Alves serão interditadas de acordo com a execução de cada etapa do trabalho que está sendo executado quadra a quadra, sendo elas: Rua Antonio de Freitas, Rua Botucatu, Rua Batatais, Rua Manoel Mendes, Rua João Batista Calmazini, Rua Ivon Ferreira dos Santos, Avenida Lothário Teixeira, Rua João Rodrigues, Rua Leonelo Donegá e Antonio da Silveira Ramalho.

A Secretaria de Obras e Mobilidade pede para os motoristas não estacionarem os carros na rua neste período, porque, assim, colaborarão com a agilidade do serviço. O recapeamento da via deve estar concluído até a próxima quarta-feira, 1º de novembro. Pelo cronograma de trabalho, as próximas vias a serem contempladas com novo recapeamento asfáltico serão a Rua Teodoro Souza Mendes e Rua Aldo Falsetti, no Jardim Nossa Senhora das Graças, o BNH.

A Rua Inácio Franco Alves faz parte de um novo pacote de 32 ruas e avenidas de Mogi Guaçu que começaram a receber recapeamento asfáltico desde o dia 18 de outubro. Entre as vias que já foram contempladas com novo asfalto estão a Rua Leopoldino Grahl, Rua Pedro Ferreira Alves e Rua Antonio Grosgnac, no Jardim Paulista; Rua José Gotti, no Desmembramento Kamel II e Rua Francisco Alves Pereira, no Jardim Almira.